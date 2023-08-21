Şenol Güneş'in planı tutmadı

Pendikspor karşılaşması öncesi tüm planını mutlak galibiyet üzerine yapan Şenol Güneş, istediğini alamadı. Omar Colley'in attığı golün ardından yaptığı değişiklikler skoru artırmaya yetmeyen Güneş, uzatmalarda gelen penaltı golüyle yıkıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Şenol Güneş'in planı tutmadı
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21 Ağustos 2023 10:51
Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş, dün akşamki Pendikspor karşılaşmasında büyük şok yaşadı. 90 dakikası Omar Colley'in golüyle 1-0 önde tamamlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Pendikspor'un penaltıdan attığı golle yıkılan Güneş, maç sonunda oldukça üzgün ve sinirliydi.



Karşılaşma öncesinde, ''Kendi sahamızda başlayacağız. Lig bir maraton. Bütün takımlarda dalgalanmalar olabilir. Önemli olan kendi futbolunuzu oynayıp maçı kazanmak. Futbol ihmale gelmez. Ne kadar istersen o kadar başarılı olursun. Pendik geçen sene olağanüstü işler yaptı ve Süper Lig'e çıktı. Osman hoca da başarılı bir hoca. Geçen haftaki maç ölçü alacağımız bir maç değil. Farklı bir oyun olacağını düşünüyorum. Seyirci ile bütünleşip güçlü bir oyunla kazanmak istiyoruz'' diyen Güneş'in planı tutmadı. 

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