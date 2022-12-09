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Şenol Güneş'in özel isteği: Kaan Ayhan

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in öncelikle savunmaya takviye istemesi ve milli takımdan öğrencisi Kaan Ayhan'ın ismini yönetime vermesinin ardından harekete geçildi.

, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in özel isteği: Kaan Ayhan
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09 Aralık 2022 10:47
Kaan Ayhan
Kaan Ayhan
Sassuolo
Beşiktaş, Şenol Güneş'in direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Güneş'in öncelikle savunmaya takviye istemesi ve milli takımdan öğrencisi Kaan Ayhan'ın ismini yönetime vermesinin ardından harekete geçildi.

GALATASARAY VAZGEÇTİ

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş, Kaan transferinde ısrarcı ve ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İtalyanlar, Sassuolo'nun yüksek bonservis istemesi nedeniyle Galatasaray'ın Kaan Ayhan'dan vazgeçtiğini de yazdı. 

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