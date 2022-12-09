Beşiktaş, Şenol Güneş'in direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Güneş'in öncelikle savunmaya takviye istemesi ve milli takımdan öğrencisi Kaan Ayhan'ın ismini yönetime vermesinin ardından harekete geçildi.
GALATASARAY VAZGEÇTİ
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş, Kaan transferinde ısrarcı ve ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İtalyanlar, Sassuolo'nun yüksek bonservis istemesi nedeniyle Galatasaray'ın Kaan Ayhan'dan vazgeçtiğini de yazdı.
Güneş'in öncelikle savunmaya takviye istemesi ve milli takımdan öğrencisi Kaan Ayhan'ın ismini yönetime vermesinin ardından harekete geçildi.
GALATASARAY VAZGEÇTİ
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş, Kaan transferinde ısrarcı ve ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İtalyanlar, Sassuolo'nun yüksek bonservis istemesi nedeniyle Galatasaray'ın Kaan Ayhan'dan vazgeçtiğini de yazdı.