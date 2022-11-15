Şenol Güneş'in Muleka planı belli oldu

Beşiktaş'ın sezon başında Standart Liege'den büyük umutlarla transfer ettiği Jackson Muleka, Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 4 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.



Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael döneminde 4 gol atan futbolcunun Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından sahada daha farklı şekilde kullanılacağı öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Jackson Muleka'yı Ismael'in aksine kaleye daha yakın oynatıp futbolcudan üst düzey verim almayı düşünüyor.



Muleka'yı Antalya kampında sezonun kalan bölümüne iyi bir şekilde hazırlayacak olan Güneş, başarılı isimden maksimum verim bekliyor. Siyah-Beyazlı ekiple şampiyonluk yaşamak isteyen Jackson Muleka, geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergilemişti.



Serik'e karşı oynadı



Güneş, Türkiye Kupası'nda Serik Belediye'yle oynanan karşılaşmada Muleka'yı takımın forvet hattında görevlendirerek Demokratik Kongolu oyuncuyu mutlu etmişti. Beşiktaş, sezon başında Jackson Muleka'nın bonservisi için Standard Liege'e 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödedi. Muleka ile de 5 yıllık sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki golcü Siyah-Beyazlılardan yıllık 1 milyon euro maaş alıyor.





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