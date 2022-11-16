Şenol Güneş'in milli ara planı belli oldu; Fizik dersi

Beşiktaş'ta Dünya Kupası arasına girilmesiyle birlikte takıma 9 gün izin verilirken, teknik direktör Şenol Güneş, yardımcıları Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak ile oyuncuları sıkı takibe alacak.



Aileleriyle vakit geçirmeleri, dinlenip kafalarını toparlamaları için öğrencilerine izin veren tecrübeli çalıştırıcı, bu arada kimsenin boş durmasını istemiyor. Uzun tatilin fiziksel olarak zaten yetersiz olan takıma olumsuz etki etmemesi adına bir program hazırlandı. Dünya Kupası'na giden Weghorst, N'Koudou, Saiss ve Atiba ile birlikte milli takımlarıyla hazırlık maçına çıkacak isimler hariç diğer tüm oyunculara fiziksel durumuna göre ayrı ayrı liste düzenlendi.



LAZİO İLE HAZIRLIK MAÇI



Hazırlanan çalışma sisteminde Rosier, Josef, Masuaku başta olmak üzere sakatlık süreçleri yaşayan oyuncuların geri dönüşlerini hızlandırmak amaçlı sağlık ekibinden de tavsiye alındı. Dele Alli, Redmond, Welinton ve Umut'un programı ise fizik-kondisyonu yukarı çekecek şekilde ayarlandı. Bu arada 5- 18 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak olan Beşiktaş'ın Lazio ile hazırlık maçı oynayacağı öğrenildi.





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