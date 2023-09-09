Şenol Güneş'in Masuaku tedirginliği

Demokratik Kongo'da üç oyuncu başkent Kinşasa'da cumartesi günü oynanacak Sudan maçına hazırlanıyor.



Şenol Güneş'in canını sıkan ise Masuaku'nun sakat olmasına rağmen Demokratik Kongo'ya gitmesi oldu...



Çünkü sol bek oyuncusu Sudan ve Güney Afrika maçlarında forma giyemeyecek olmasına rağmen tedavisine Türkiye'de devam etmek yerine ülkesine gitti.



Kinşasa'daki sağlık yetersizliğini bilen Güneş'in bundan dolayı tedirgin olduğu kaydedildi.



