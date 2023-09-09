Şenol Güneş'in Masuaku tedirginliği

Beşiktaş'ın yıldızları Muleka ile Masuaku, Galatasaray'ın yıldızı Bakambu ile beraber aynı uçakla Demokratik Kongo'ya gitti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in Masuaku tedirginliği
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09 Eylül 2023 10:38
Demokratik Kongo'da üç oyuncu başkent Kinşasa'da cumartesi günü oynanacak Sudan maçına hazırlanıyor.

Şenol Güneş'in canını sıkan ise Masuaku'nun sakat olmasına rağmen Demokratik Kongo'ya gitmesi oldu...

Çünkü sol bek oyuncusu Sudan ve Güney Afrika maçlarında forma giyemeyecek olmasına rağmen tedavisine Türkiye'de devam etmek yerine ülkesine gitti.

Kinşasa'daki sağlık yetersizliğini bilen Güneş'in bundan dolayı tedirgin olduğu kaydedildi. 

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