Þenol Güneþ'in karar maçý

4 KÝÞÝYÝ KADRODAN ÇIKARACAK

"AYRILIKLAR ÜZÜCÜ OLACAK"

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A Milli Takýmýmýz bugün Gine ile hazýrlýk maçýnda karþý karþýya gelecek. Saat 20.00'de baþlayacak maçý Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev yönetecek. Tarihinde 591.maçý çýkacak olan Ay-Yýldýzlýlar, geride kalan 590 maçta 225 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi aldý. Afrika ülkeleriyle daha önce 23 kez karþýlaþan milliler, Gine ile ise ilk defa bir maç yapacak. Bu mücadele Þenol Güneþ'in de Ay-Yýldýzlý takýmýn baþýndaki 75.maçý olacak. Milli takým, Güneþ ile çýktýðý 74 maçta 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaþadý.A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, 30 kiþilik aday kadroyu 26'ya düþürmeden önceki son maç olan Gine karþýlaþmasýnda performansýný görmek istediði oyuncularýný son kez izleyecek. Ardýndan 4 ismi kadro dýþýnda býrakacak. Millilerin Antalya kampý da yarýn sona erecek ve Ay-Yýldýzlý kafilemiz Almanya'ya gidip 2 Haziran tarihinden itibaren hazýrlýklarýný burada sürdürecek.Gine maçý öncesi konuþan Þenol Güneþ, "4 oyuncumuz ne yazýk ki aramýzdan ayrýlacak. Üzüntü verici bir karar olacak. Farklý sistemleri denemek iyidir" dedi. Bu arada Juventus kalecisi Buffon, imzaladýðý formasýný takým arkadaþý Merih aracýlýðýyla kendisi gibi eski bir kaleci olan Þenol Güneþ'e gönderdi.