Şenol Güneş'in gözü Ghezzal'da

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Ghezzal'ın göreve hazır olması halinde hücum üçlüsünde değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Tecrübeli çalıştırıcının, santrfor Vincent Aboubakar'ın yanında kanat hattının sağında Milot Rashica'ya solunda ise Rachid Ghezzal'a görev vermeyi planladığı bildirildi.
Bu konudaki görüşlerini Ghezzal'la da paylaşan Güneş'in, yıldız isimden beklentisi büyük olduğu belirtildi.
Sivas'la takıma katıldı
Sivasspor karşılaşmasıyla beraber kadroya dönen Ghezzal, yaptığı açıklamada, ''Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Zor zamanlar geçirdim. Geçen sezon benim için çok zordu. Neredeyse hiç oynayamadım. Bu sezon başı kampına iyi başladım ama sakatlık yaşadım. Geri dönmenin, arkadaşlarımla olmanın keyfini yaşıyorum. Sezonun geri kalanında Beşiktaş için elimden geleni yapmak istiyorum. Valentin Rosier ile güzel anlarımız var. Umarım takıma yardım ederim ve herkesi mutlu ederiz'' demişti.
Tecrübeli çalıştırıcının, santrfor Vincent Aboubakar'ın yanında kanat hattının sağında Milot Rashica'ya solunda ise Rachid Ghezzal'a görev vermeyi planladığı bildirildi.
Bu konudaki görüşlerini Ghezzal'la da paylaşan Güneş'in, yıldız isimden beklentisi büyük olduğu belirtildi.
Sivas'la takıma katıldı
Sivasspor karşılaşmasıyla beraber kadroya dönen Ghezzal, yaptığı açıklamada, ''Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Zor zamanlar geçirdim. Geçen sezon benim için çok zordu. Neredeyse hiç oynayamadım. Bu sezon başı kampına iyi başladım ama sakatlık yaşadım. Geri dönmenin, arkadaşlarımla olmanın keyfini yaşıyorum. Sezonun geri kalanında Beşiktaş için elimden geleni yapmak istiyorum. Valentin Rosier ile güzel anlarımız var. Umarım takıma yardım ederim ve herkesi mutlu ederiz'' demişti.