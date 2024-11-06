Şenol Güneş'in Fenerbahçe sonrası istediği transferler

Trabzonspor'da gözler tamamen devre arasında gerçekleşecek olan takviyelere çevrilmiş durumda. Kendi kurmadığı takımla istediği oyunu oynayabilme konusunda sıkıntı yaşayan Şenol Güneş, Göztepe ve Fenerbahçe yenilgilerinin ardından yönetimle bir araya gelerek diriliş reçetesini yazdı.
Deneyimli teknik adam vakit kaybetmeden ara transfer çalışmalarının başlamasını talep ederken takviye istediği mevkileri de belirtti. Şenol hoca, kesinlikle takıma seviye atlatacak düzeyde bir 10 numaranın kadroya katılmasını istiyor.
Stopere Stefan Savic'in yanına da mutlaka bir transfer isteyen deneyimli teknik adam, kanat ve kanat forvet de alarak kaliteyi artıracaklarını düşünüyor.
Menajerler aranıyor
Başkan Ertuğrul Doğan da Güneş'in taleplerini gerçekleştirebilmek adına düğmeye bastı. Bir yandan alınacak oyuncularla ilgili çalışma başlatılırken diğer yandan ise kadrodaki düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması için de harekât başladı.
Gözden çıkarılan oyuncuların menajerlerinin şimdiden İstanbul'a davet edildiği gelen haberler arasında...
Deneyimli teknik adam vakit kaybetmeden ara transfer çalışmalarının başlamasını talep ederken takviye istediği mevkileri de belirtti. Şenol hoca, kesinlikle takıma seviye atlatacak düzeyde bir 10 numaranın kadroya katılmasını istiyor.
Stopere Stefan Savic'in yanına da mutlaka bir transfer isteyen deneyimli teknik adam, kanat ve kanat forvet de alarak kaliteyi artıracaklarını düşünüyor.
Menajerler aranıyor
Başkan Ertuğrul Doğan da Güneş'in taleplerini gerçekleştirebilmek adına düğmeye bastı. Bir yandan alınacak oyuncularla ilgili çalışma başlatılırken diğer yandan ise kadrodaki düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması için de harekât başladı.
Gözden çıkarılan oyuncuların menajerlerinin şimdiden İstanbul'a davet edildiği gelen haberler arasında...