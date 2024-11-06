Şenol Güneş'in Fenerbahçe sonrası istediği transferler

Şenol Güneş, Başkan Ertuğrul Doğan'a yaklaşan devre arası transfer dönemi öncesinde reçetesini sundu. Trabzonspor'un hocası, kadroya en az 4 transfer istiyor. Mevkiler yönetime verildi. Detaylar haberimizde...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in Fenerbahçe sonrası istediği transferler
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06 Kasım 2024 12:24
Trabzonspor'da gözler tamamen devre arasında gerçekleşecek olan takviyelere çevrilmiş durumda. Kendi kurmadığı takımla istediği oyunu oynayabilme konusunda sıkıntı yaşayan Şenol Güneş, Göztepe ve Fenerbahçe yenilgilerinin ardından yönetimle bir araya gelerek diriliş reçetesini yazdı.

Deneyimli teknik adam vakit kaybetmeden ara transfer çalışmalarının başlamasını talep ederken takviye istediği mevkileri de belirtti. Şenol hoca, kesinlikle takıma seviye atlatacak düzeyde bir 10 numaranın kadroya katılmasını istiyor.

Stopere Stefan Savic'in yanına da mutlaka bir transfer isteyen deneyimli teknik adam, kanat ve kanat forvet de alarak kaliteyi artıracaklarını düşünüyor.

Menajerler aranıyor

Başkan Ertuğrul Doğan da Güneş'in taleplerini gerçekleştirebilmek adına düğmeye bastı. Bir yandan alınacak oyuncularla ilgili çalışma başlatılırken diğer yandan ise kadrodaki düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması için de harekât başladı.

Gözden çıkarılan oyuncuların menajerlerinin şimdiden İstanbul'a davet edildiği gelen haberler arasında...

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