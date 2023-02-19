Beşiktaş'ta savunmada Romain Saiss'in performansını beğenmeyen ve bu nedenle Omar Colley'yi aldıran teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli stoperi 11'de oynatacak.



Beşiktaş'ın yeni stoperi Omar Colley, bu sezon Sampdoria'da 16 lig, 2 de İtalya Kupası maçında boy gösterdi. Ligde 1 gol atan 30 yaşındaki Gambiyalı, toplam 1385 dakika süre aldı. 1.91'lik oyuncu, Gambiya Milli Takımı ile de Afrika Uluslar Kupası'nda iki karşılaşmada ter döktü.



KARİYERİNDE 20 GOL VE 2 ASİST VAR



Futbol kariyerinde Djurgarden, Kuopion Palloseura, Genk ve Sampdoria formaları giyen Omar Colley, 355 resmi maçta çıktı. Gambiyalı futbolcu, toplam 31 bin 290 dakika sahada kalırken 20 gol ve 2 asist üretti. Bu sezon ise Serie A'da 16 karşılaşmada görev yaptı.







