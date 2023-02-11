Şenol Güneş'in Fabio Borini ısrarı!

İtalyan yıldız Fabio Borini için yaptığı öneri kabul edilmeyen Beşiktaş, deneyimli hocanın ısrarı üzerine yeni bir teklifle Karagümrük'ün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in Fabio Borini ısrarı!
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11 Şubat 2023 11:19
Beşiktaş'ta kanat takviyesi için çalışmalar sürüyor. Kartal, Fabio Borini görüşmelerinde Karagümrük ile anlaşmaya varamamıştı.

Beşiktaş'ın 1 milyon Euro önerisine karşın kırmızı-siyahlılar ayrıca N'Koudou'yu da istemiş ancak Kamerunlu oyuncu gitmek istemeyince transfer gerçekleşmemişti. Bu gelişmenin ardından Şenol Güneş'in Borini isteğini tekrarladığı belirtildi. ,

Kartal'ın oyuncu için rakamı 1 milyon 250 Euro'ya çıkacağı öğrenildi.

DJENEPO İÇİN 4 MİLYON EURO

Kanat arayışlarını yurtdışında da devam ettiren Beşiktaş, Moussa Djenepo için Southamptan'a son olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından pay teklifinde bulundu. Söz konusu rakamın 4 eşit taksit halinde ödenmesi şartı da İngiliz kulübüne iletildi.

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