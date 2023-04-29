Şenol Güneş'in en büyük güvencesi Mert Günok

Süper Lig'de pazar akşamı Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik ekip, formda hücum hattına ek olarak takımın başarılı file bekçisi Mert Günok'a da güveniyor.



Kariyerinin en formda dönemini yaşayan 34 yaşındaki Milli file bekçisi, Süper Lig'in en yüksek formlu kalecisi olarak öne çıkıyor. Şenol Güneş'in göreve gelir gelmez Ersin Destanoğlu'nu yedeğe çekerek kaleyi teslim ettiği Mert, deneyimli hocanın güvenini boşa çıkarmadı. Başarılı eldiven kaleyi koruduğu hemen hemen tüm maçlarda alkış topladı. Beşiktaş, Mert'in oynadığı 18 Süper Lig maçında 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gole engel olamayan Mert, 7 müsabakayı ise gol yemeden kapattı.



Yeni sözleşme masada



Başakşehir'den 2021'de 1,3 milyon euro bonservisle transfer edilen Mert Günok'un Beşiktaş'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar'ın sezon sonu başarılı file bekçisinin kontratını 2026'ya kadar uzatması bekleniyor. Deneyimli kalecinin de Beşiktaş'ta forması giymekten ve Şenol Güneş'le çalışıyor olmaktan mutlu olduğu, bundan dolayı kontrat yenilemeye hazır olduğu ifade edildi.





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