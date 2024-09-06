Şenol Güneş'in ekibi belli oldu!

Şenol Güneş, ekibini şehre geldikten sonra belirlemeye başladı.
Deneyimli teknik adam ilk olarak 2019-2020'de Fırtına'da çalışan Hüseyin Çimşir ile görüştü. Çimşir görevi seve seve kabul etti.
45 yaşındaki teknik adam 4 sezon aradan sonra Trabzonspor'a dönmüş oldu.
Güneş'in diğer yardımcısı ise uzun yıllar birlikte çalıştığı Şeref Çiçek oldu. O da çalışmalara başladı.
Deneyimli teknik adam ilk olarak 2019-2020'de Fırtına'da çalışan Hüseyin Çimşir ile görüştü. Çimşir görevi seve seve kabul etti.
45 yaşındaki teknik adam 4 sezon aradan sonra Trabzonspor'a dönmüş oldu.
Güneş'in diğer yardımcısı ise uzun yıllar birlikte çalıştığı Şeref Çiçek oldu. O da çalışmalara başladı.
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