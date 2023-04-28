Şenol Güneş'in derbi kozu Nathan Redmond

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları sürerken teknik direktör Şenol Güneş, derbide Nathan Redmond üzerinden bir oyun planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in derbi kozu Nathan Redmond
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28 Nisan 2023 10:50
Beşiktaş'ın attığı son 12 golün 7'sine direkt katkı sağlayan Nathan Redmond, özellikle ikinci yarısında oyuna girdiği Fenerbahçe karşılaşmasında 1 gol, 3 asist ile 4-2'lik zaferin mimarı olmuştu.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Nathan Redmond, Galatasaray derbisinde Şenol Güneş'in en güvendiği isimlerin başında geliyor. Güneş, son haftalarda özellikle hücum hattında sergiledikleri etkili oyunu Galatasaray karşısında da göstererek sonuca gitmek istiyor.

Golcüleri besleyecek

Bu doğrultuda da Güneş, hücum organizasyonlarını Redmond üzerinden şekillendirecek. İleri uçta Aboubakar ve Cenk ile görev alacak olan başarılı futbolcu, hem bu ikiliyi asistleriyle besleyip hem de atacağı gol ya da gollerle derbiye damga vurmak istiyor. Redmond, ayrıca maça da sağ kanatta başlayacak. Ancak ilerleyen bölümlerde hücumda serbest oyuncu olarak görev yapacak.



 
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