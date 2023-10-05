Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta özel akşamı!

Avrupa'da bu sezon çıktığı 7 maçta da yenilmeyen Kara Kartal, Lugano'yu da kayıpsız geçerse yine Şenol Güneş'li 2010- 11 sezonundaki 8 maçlık namağlupluk serisini tekrarlayacak. Güneş, bugün kazanıp Avrupa'daki en uzun seriyi egale etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta özel akşamı!
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05 Ekim 2023 10:14
Son güncelleme 05 Ekim 2023 10:15
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde bugün seyircisi önünde Lugano'yu devirip grupta ilk galibiyetini almak istiyor.

Bu sezon Süper Lig'de üst üste 2 maçta galibiyeti bulunmayan Siyah-Beyazlılar, Avrupa'da ise yoluna yenilgisiz devam ederken elemelerde 6'da 6'lık performansının ardından grup mücadelesine Brugge beraberliği ile başladı. Ancak diğer maçta da eşitliğin bozulmaması ile birlikte ilk maç haftasında tüm takımlar 1'er puana sahip bir şekilde sıralanırken Kartal, 2. maçta bu durumu fırsata çevirmenin planlarını yapıyor.



ÖNCE LUGANO SONRA REKOR

Konya deplasmanında alınan 3 puanın moraliyle sahaya çıkacak olan Beşiktaş taraftarının da desteğiyle net bir galibiyete imza atarak grupta liderlik şansını kaçırmak istemiyor. Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galip ayrılan Siyah-Beyazlı takım, grubun ilk müsabakasında Club Brugge deplasmanından 1 puan alarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasında da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak. 2010-2011 sezonunda Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç mağlup olmayarak Avrupa'da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamış ve bu seri 3-1 kaybedilen Porto maçıyla sonlanmıştı. Güneş, bu akşam Lugano'yu devirip sonraki karşılaşmalarda rekorunu yenilemek için planını yapacak. 

 
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