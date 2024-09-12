Şenol Güneş'in Beşiktaş planı

Trabzonspor, Beşiktaş maçına mutlak galibiyet parolası için çıkacak.
Sakatlığı bulunan Enis Destan'ın yerine yeni transferlerden Simon Banza veya Umut Bozok'a ilk 11'de görev verebileceği öğrenilen Güneş, oyun kurma görevini ise Muhammed Cham'a verecek. Bu arada tecrübeli teknik adam stoper bölgesinde ciddi bir sorun yaşıyor. Sakatlığı bulunan Savic ile Denswil'in durumları hakkında sürekli bilgiler alan Güneş, bu iki ismin olmaması durumuna karşılık alternatif planlar üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyor.
Milli oyuncuların gelişiyle birlikte Beşiktaş maçı öncesi tam kadro olarak sadece 3 idman yapabilecek olan Güneş'in, taraftarlara farklı bir oyun izlettirme konusunda kararlı olduğu da öğrenildi.
Sakatlığı bulunan Enis Destan'ın yerine yeni transferlerden Simon Banza veya Umut Bozok'a ilk 11'de görev verebileceği öğrenilen Güneş, oyun kurma görevini ise Muhammed Cham'a verecek. Bu arada tecrübeli teknik adam stoper bölgesinde ciddi bir sorun yaşıyor. Sakatlığı bulunan Savic ile Denswil'in durumları hakkında sürekli bilgiler alan Güneş, bu iki ismin olmaması durumuna karşılık alternatif planlar üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyor.
Milli oyuncuların gelişiyle birlikte Beşiktaş maçı öncesi tam kadro olarak sadece 3 idman yapabilecek olan Güneş'in, taraftarlara farklı bir oyun izlettirme konusunda kararlı olduğu da öğrenildi.