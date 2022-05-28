Şenol Güneş'in acı günü

Şenol Güneş'in kayınvalidesi vefat etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş'in acı günü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2022 20:38
 A Milli Takım ve Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Leman Kamiloğlu'nun cenazesi, yarın Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK YORUMLANANLAR
TÜMÜ