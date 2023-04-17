Şenol Güneş'in 100. galibiyet hedefi ertelendi

Süper Lig'de 29. hafta maçında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Kara Kartal'ın 5 maçlık serisi bu skorla sona erdi. Kendi adını taşıyan statta karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada,diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in planı tutmadı.Beşiktaş, bu sonuçla puanını 56'ya yükseltti ve 1 maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 10 puan farkla ardından ardından üçüncü sırada kaldı. Karşılaşmanın berabere bitmesi sonrasında Şenol Güneş'in Beşiktaş Teknik Direktörü olarak 100. galibiyeti çarşamba gününe kaldı. Güneş, Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor karşısında elde edeceği hükmen galibiyetle Siyah-Beyazlılar'ın başındaki 100. galibiyetini elde etmiş olacak.