Şenol Güneş'in 100. galibiyet hedefi ertelendi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in siyah beyazlı ekiple elde edeceği 100. galibiyet ertelendi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in 100. galibiyet hedefi ertelendi
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17 Nisan 2023 08:48
Süper Lig'de 29. hafta maçında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Kara Kartal'ın 5 maçlık serisi bu skorla sona erdi. Kendi adını taşıyan statta karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Zor bir maç, Trabzonspor geçen sezonun şampiyonu. Geçen sezonun kadrosu devam ediyor, böyle kötü dönemler olur tecrübeli bir kulüp bu durumdan kurtulabilir. Üst üste kazandığımız zaman her şey iyi gidiyor diyemeyiz. Hava güzel, saha güzel. Güzel bir maç bekliyorum. Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak için buradayız" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in planı tutmadı.

100. GALİBİYET HÜKMEN OLACAK

Beşiktaş, bu sonuçla puanını 56'ya yükseltti ve 1 maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 10 puan farkla ardından ardından üçüncü sırada kaldı. Karşılaşmanın berabere bitmesi sonrasında Şenol Güneş'in Beşiktaş Teknik Direktörü olarak 100. galibiyeti çarşamba gününe kaldı. Güneş, Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor karşısında elde edeceği hükmen galibiyetle Siyah-Beyazlılar'ın başındaki 100. galibiyetini elde etmiş olacak.

 
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