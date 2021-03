Şenol Güneş: 'İman gücüyle oynayacağız'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile oynayacağımız maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.



Önemli bir maça çıkacaklarını kaydeden Güneş, "Norveç oldukça güçlü bir takım. Son yıllarda yükselen bir değeri var. Dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Kıran kırana bir maç olacak. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu maç da öyle olacak. Hollanda galibiyeti sonrasında alacağımız iyi sonuç avantajımızı arttırabilir. Gücümüz var, zorlukları aşarak geleceğiz. Kampın ilk gününde 28 kişilik kadroda İrfan Can ve Nazım çıkmak zorunda kaldı, daha sonra Zeki çıktı, Merih de düzelmediği için yok. Burada olanlar arasında da 1-2 sorunumuz var, bakacağız. Şartlar ne olursa olsun, çıkan oyuncularımızın yürekten oynayacağını, ülkenin beklentisine yanıt verecek bir oyun ortaya koyacağını düşünüyoruz. İnşallah beklediğimiz sonucu alırız." dedi.



Başından beri aile havasını kurmaya çalıştık. Her katılan arkadaşımız da buna katkıda bulunuyor. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Umutlu bakıp, mutlu dönmek istiyoruz.



"FİZİK, MORAL, İMAN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"



Güçlü bir rakibe karşı oynadık, bir seyahat yaptık. Rakibimiz daha güçsüz bir takıma karşı oynadı. Ne kadar gücümüz varsa kullanacağız. Hem fizik gücümüzü, hem moral gücümüzü, hem iman gücümüzü kullanacağız. Taraftarımızın gücünü de alırız inşallah.



Avrupa'da oyuncularımız var ama birçoğu dört büyükten giden oyuncular. Daha iyi şartlarda, daha iyi eğitimle birlikte, yatırımı da yaparak daha çok kaliteli, dünya çapında oyuncular hazırlayabiliriz. Sürdürülebilir olması için ilkeleri, planları, prensipleri bir araya koyup biraz daha zahmetli işler yapmamız gerekiyor.



"NORVEÇ'E ÖDÜL OLDU, BİZ DE KAZAKİSTAN'A GİDELİM"



Norveç, ülkelerinde kısıtlama var diye iki maçı üst üste İspanya'da oynadı. Daha önce hükmen mağlup olmuşlardı. Bu sefer ödül gibi oldu. Biz de Kazakistan'a alacağız maçlarımızı oraya gelsinler diye. Bütün uygulamalarda sorunlar çıkabiliyor, diğer takımlar için de çıkabilir.



"4 KALECİMİZ DE ASLINDA BİR KALECİ GİBİ"



Kadroya çağırırken de, çağırabileceğimiz arkadaşlarımız var. Mevcut kalecilerimiz açısından da, kimi oynatsam hakkını vereceğini düşünüyorum. 4 kalecim de bir kaleci gibi, birbirlerinin duygu ve düşüncelerini paylaşıyorlar. Birbirlerine destek oluyorlar. Kalecilerimiz hem kaleyi dolduruyor, hem de güven veriyorlar. Başlarda hataları vardı ama her geçen gün iyiye gidiyorlar. Hiçbir hatadan sonra yıkılmıyorlar, pes etmiyorlar, kendilerini geliştiriyorlar.



Fransa oyuncular için zorluk çıkardı, dışarıya oyuncu izni vermeyeceklerini söylediler. Servet beyin ve devlet erkanının üstün gayreti oldu. Son ana kadar ne olduğunu bilmiyorduk. Gelirken bile acaba o mu gelecek, bu mu gelecek gibiydi. Buraya gelirken de bir oyuncuda sorunumuz vardı.