Þenol Güneþ, ilk galibiyeti için sahada!

A Milli Futbol Takýmý Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Ýsviçre karþýsýnda Avrupa Þampiyonasý'ndaki ilk galibiyeti için sahaya çýkacak.
A Milli Futbol Takýmý, Güneþ yönetiminde Avrupa Futbol Þampiyonasý gruplarýnda çýktýðý ilk maçta Ýtalya'ya 3-0, ikinci karþýlaþmasýnda da Galler'e 2-0 yenildi.
Deneyimli teknik adam, Ýsviçre ile oynanacak EURO 2020 A Grubu üçüncü ve son maçýyla milli takýmýn baþýndaki 79. karþýlaþmasýna çýkacak.
Ay-yýldýzlý ekip, milli takýmýn baþýnda ikinci dönemini geçiren Þenol Güneþ yönetiminde, 55'i resmi, 23'ü özel 78 maç oynadý. Milli takým, Güneþ ile çýktýðý 78 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 19 yenilgi yaþadý.
Türkiye, Güneþ yönetiminde 120 gol attý, kalesinde 79 gole engel olamadý. Güneþ yönetiminde 56. resmi maç
A Milli Takým, Þenol Güneþ yönetiminde 55 resmi maç oynadý.
Türkiye, Güneþ idaresinde yaptýðý 55 resmi maçýn 30'unu kazandý, 12'sini yitirdi, 13'ünde ise eþitliði bozamadý.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yýldýzlý ekip, kalesinde 53 gol gördü. Þenol Güneþ ile 23 özel maç
A Milli Takým, Þenol Güneþ yönetiminde 23 de özel maç oynadý.
Türkiye, Güneþ yönetiminde sahaya çýktýðý 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldý. Þenol Güneþ dönemi milli maçlar A Milli Futbol Takýmý'nýn Þenol Güneþ yönetiminde yaptýðý maçlar ve sonuçlarý þöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|16.06.2021
|Bakü
|EURO 2020
|Galler
|0-2
|11.06.2021
|Roma
|EURO 2020
|Ýtalya
|0-3
|03.06.2021
|Paderborn
|Özel
|Moldova
|2-0
|31.05.2021
|Antalya
|Özel
|Gine
|0-0
|27.05.2021
|Antalya
|Özel
|Azerbaycan
|2-1
|30.03.2021
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Letonya
|3-3
|27.03.2021
|Malaga
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Norveç
|3-0
|24.03.2021
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Hollanda
|4-2
|18.11.2020
|Budapeþte
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-2
|15.11.2020
|Ýstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|3-2
|11.11.2020
|Ýstanbul
|Özel
|Hýrvatistan
|3-3
|14.10.2020
|Ýstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|Sýrbistan
|2-2
|11.10.2020
|Moskova
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|1-1
|07.10.2020
|Köln
|Özel
|Almanya
|3-3
|06.09.2020
|Belgrad
|UEFA Uluslar Ligi
|Sýrbistan
|0-0
|03.09.2020
|Sivas
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-1
|17.11.2019
|Andorra
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Andorra
|2-0
|14.11.2019
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Ýzlanda
|0-0
|14.10.2019
|Paris
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Fransa
|1-1
|11.10.2019
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Arnavutluk
|1-0
|10.19.2019
|Kiþinev
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Moldova
|4-0
|07.09.2019
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Andorra
|1-0
|11.06.2019
|Reykjavik
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Ýzlanda
|1-2
|08.06.2019
|Konya
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Fransa
|2-0
|02.06.2019
|Antalya
|Özel
|Özbekistan
|2-0
|30.05.2019
|Antalya
|Özel
|Yunanistan
|2-1
|25.03.2019
|Eskiþehir
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Moldova
|4-0
|22.03.2019
|Ýþkodra
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Arnavutluk
|2-0
|18.02.2004
|Adana
|Özel
|Danimarka
|0-1
|19.11.2003
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Letonya
|2-2
|15.11.2003
|Riga
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Letonya
|0-1
|11.10.2003
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Ýngiltere
|0-0
|09.09.2003
|Dublin
|Özel
|Ýrlanda Cumhuriyeti
|2-2
|06.09.2003
|Vaduz
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Liechtenstein
|3-0
|20.08.2003
|Ankara
|Özel
|Moldova
|2-0
|28.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|Kolombiya
|2-1
|26.06.2003
|Paris
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|Fransa
|2-3
|23.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|Brezilya
|2-2
|21.06.2003
|Paris
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|Kamerun
|0-1
|19.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|ABD
|2-1
|11.06.2003
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|3-2
|07.06.2003
|Bratislava
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Slovakya
|1-0
|30.04.2003
|Teplice
|Özel
|Çekya
|0-4
|02.04.2003
|Sunderland
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Ýngiltere
|0-2
|12.02.2003
|Ýzmir
|Özel
|Ukrayna
|0-0
|20.11.2002
|Pescara
|Özel
|Ýtalya
|1-1
|16.10.2002
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Liechtenstein
|5-0
|12.10.2002
|Üsküp
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|2-1
|07.09.2002
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Slovakya
|3-0
|21.08.2002
|Trabzon
|Özel
|Gürcistan
|3-0
|29.06.2002
|Daegu
|Dünya Kupasý Finalleri
|Güney Kore
|3-2
|26.06.2002
|Saitama
|Dünya Kupasý Finalleri
|Brezilya
|0-1
|22.06.2002
|Osaka
|Dünya Kupasý Finalleri
|Senegal
|1-0
|18.06.2002
|Miyagi
|Dünya Kupasý Finalleri
|Japonya
|1-0
|13.06.2002
|Seul
|Dünya Kupasý Finalleri
|Çin
|3-0
|09.06.2002
|Incheon
|Dünya Kupasý Finalleri
|Kosta Rika
|1-1
|03.06.2002
|Ulsan
|Dünya Kupasý Finalleri
|Brezilya
|1-2
|23.05.2002
|Hong Kong
|Özel
|Güney Afrika
|0-2
|17.04.2002
|Kerkrade
|Özel
|Þili
|2-0
|26.03.2002
|Bochum
|Özel
|Güney Kore
|0-0
|12.02.2002
|Breda
|Özel
|Ekvador
|0-1
|14.11.2001
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Avusturya
|5-0
|10.11.2001
|Viyana
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Avusturya
|1-0
|06.10.2001
|Kiþinev
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Moldova
|3-0
|05.09.2001
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Ýsveç
|1-2
|01.09.2001
|Bratislava
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Slovakya
|1-0
|15.08.2001
|Oslo
|Özel
|Norveç
|1-1
|06.06.2001
|Bursa
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|3-3
|02.06.2001
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Azerbaycan
|3-0
|25.04.2001
|Gaziantep
|Özel
|Arnavutluk
|0-2
|28.03.2001
|Üsküp
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|2-1
|24.03.2001
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Slovakya
|1-1
|28.02.2001
|Amsterdam
|Özel
|Hollanda
|0-0
|15.11.2000
|Ýstanbul
|Özel
|Fransa
|0-4
|11.10.2000
|Bakü
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Azerbaycan
|1-0
|07.10.2000
|Göteborg
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Ýsveç
|1-1
|02.09.2000
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Moldova
|2-0
|16.08.2000
|Saraybosna
|Özel
|Bosna Hersek
|0-2
Not: Skorlarda ilk takým Türkiye olarak alýnmýþtýr.