Þenol Güneþ, ilk galibiyeti için sahada!

Güneþ yönetiminde 56. resmi maç

Þenol Güneþ ile 23 özel maç

Þenol Güneþ dönemi milli maçlar

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç 16.06.2021 Bakü EURO 2020 Galler 0-2 11.06.2021 Roma EURO 2020 Ýtalya 0-3 03.06.2021 Paderborn Özel Moldova 2-0 31.05.2021 Antalya Özel Gine 0-0 27.05.2021 Antalya Özel Azerbaycan 2-1 30.03.2021 Ýstanbul Dünya Kupasý Elemeleri Letonya 3-3 27.03.2021 Malaga Dünya Kupasý Elemeleri Norveç 3-0 24.03.2021 Ýstanbul Dünya Kupasý Elemeleri Hollanda 4-2 18.11.2020 Budapeþte UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-2 15.11.2020 Ýstanbul UEFA Uluslar Ligi Rusya 3-2 11.11.2020 Ýstanbul Özel Hýrvatistan 3-3 14.10.2020 Ýstanbul UEFA Uluslar Ligi Sýrbistan 2-2 11.10.2020 Moskova UEFA Uluslar Ligi Rusya 1-1 07.10.2020 Köln Özel Almanya 3-3 06.09.2020 Belgrad UEFA Uluslar Ligi Sýrbistan 0-0 03.09.2020 Sivas UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-1 17.11.2019 Andorra Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Andorra 2-0 14.11.2019 Ýstanbul Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Ýzlanda 0-0 14.10.2019 Paris Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Fransa 1-1 11.10.2019 Ýstanbul Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Arnavutluk 1-0 10.19.2019 Kiþinev Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Moldova 4-0 07.09.2019 Ýstanbul Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Andorra 1-0 11.06.2019 Reykjavik Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Ýzlanda 1-2 08.06.2019 Konya Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Fransa 2-0 02.06.2019 Antalya Özel Özbekistan 2-0 30.05.2019 Antalya Özel Yunanistan 2-1 25.03.2019 Eskiþehir Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Moldova 4-0 22.03.2019 Ýþkodra Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Arnavutluk 2-0 18.02.2004 Adana Özel Danimarka 0-1 19.11.2003 Ýstanbul Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Letonya 2-2 15.11.2003 Riga Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Letonya 0-1 11.10.2003 Ýstanbul Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Ýngiltere 0-0 09.09.2003 Dublin Özel Ýrlanda Cumhuriyeti 2-2 06.09.2003 Vaduz Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Liechtenstein 3-0 20.08.2003 Ankara Özel Moldova 2-0 28.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupasý Kolombiya 2-1 26.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupasý Fransa 2-3 23.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupasý Brezilya 2-2 21.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupasý Kamerun 0-1 19.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupasý ABD 2-1 11.06.2003 Ýstanbul Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Kuzey Makedonya 3-2 07.06.2003 Bratislava Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Slovakya 1-0 30.04.2003 Teplice Özel Çekya 0-4 02.04.2003 Sunderland Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Ýngiltere 0-2 12.02.2003 Ýzmir Özel Ukrayna 0-0 20.11.2002 Pescara Özel Ýtalya 1-1 16.10.2002 Ýstanbul Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Liechtenstein 5-0 12.10.2002 Üsküp Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Kuzey Makedonya 2-1 07.09.2002 Ýstanbul Avrupa Þampiyonasý Elemeleri Slovakya 3-0 21.08.2002 Trabzon Özel Gürcistan 3-0 29.06.2002 Daegu Dünya Kupasý Finalleri Güney Kore 3-2 26.06.2002 Saitama Dünya Kupasý Finalleri Brezilya 0-1 22.06.2002 Osaka Dünya Kupasý Finalleri Senegal 1-0 18.06.2002 Miyagi Dünya Kupasý Finalleri Japonya 1-0 13.06.2002 Seul Dünya Kupasý Finalleri Çin 3-0 09.06.2002 Incheon Dünya Kupasý Finalleri Kosta Rika 1-1 03.06.2002 Ulsan Dünya Kupasý Finalleri Brezilya 1-2 23.05.2002 Hong Kong Özel Güney Afrika 0-2 17.04.2002 Kerkrade Özel Þili 2-0 26.03.2002 Bochum Özel Güney Kore 0-0 12.02.2002 Breda Özel Ekvador 0-1 14.11.2001 Ýstanbul Dünya Kupasý Elemeleri Avusturya 5-0 10.11.2001 Viyana Dünya Kupasý Elemeleri Avusturya 1-0 06.10.2001 Kiþinev Dünya Kupasý Elemeleri Moldova 3-0 05.09.2001 Ýstanbul Dünya Kupasý Elemeleri Ýsveç 1-2 01.09.2001 Bratislava Dünya Kupasý Elemeleri Slovakya 1-0 15.08.2001 Oslo Özel Norveç 1-1 06.06.2001 Bursa Dünya Kupasý Elemeleri Kuzey Makedonya 3-3 02.06.2001 Ýstanbul Dünya Kupasý Elemeleri Azerbaycan 3-0 25.04.2001 Gaziantep Özel Arnavutluk 0-2 28.03.2001 Üsküp Dünya Kupasý Elemeleri Kuzey Makedonya 2-1 24.03.2001 Ýstanbul Dünya Kupasý Elemeleri Slovakya 1-1 28.02.2001 Amsterdam Özel Hollanda 0-0 15.11.2000 Ýstanbul Özel Fransa 0-4 11.10.2000 Bakü Dünya Kupasý Elemeleri Azerbaycan 1-0 07.10.2000 Göteborg Dünya Kupasý Elemeleri Ýsveç 1-1 02.09.2000 Ýstanbul Dünya Kupasý Elemeleri Moldova 2-0 16.08.2000 Saraybosna Özel Bosna Hersek 0-2

A Milli Futbol Takýmý Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Ýsviçre karþýsýnda Avrupa Þampiyonasý'ndaki ilk galibiyeti için sahaya çýkacak.A Milli Futbol Takýmý, Güneþ yönetiminde Avrupa Futbol Þampiyonasý gruplarýnda çýktýðý ilk maçta Ýtalya'ya 3-0, ikinci karþýlaþmasýnda da Galler'e 2-0 yenildi.Deneyimli teknik adam, Ýsviçre ile oynanacak EURO 2020 A Grubu üçüncü ve son maçýyla milli takýmýn baþýndaki 79. karþýlaþmasýna çýkacak.Ay-yýldýzlý ekip, milli takýmýn baþýnda ikinci dönemini geçiren Þenol Güneþ yönetiminde, 55'i resmi, 23'ü özel 78 maç oynadý. Milli takým, Güneþ ile çýktýðý 78 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 19 yenilgi yaþadý.Türkiye, Güneþ yönetiminde 120 gol attý, kalesinde 79 gole engel olamadý.A Milli Takým, Þenol Güneþ yönetiminde 55 resmi maç oynadý.Türkiye, Güneþ idaresinde yaptýðý 55 resmi maçýn 30'unu kazandý, 12'sini yitirdi, 13'ünde ise eþitliði bozamadý.Bu maçlarda 96 gol atan ay-yýldýzlý ekip, kalesinde 53 gol gördü.A Milli Takým, Þenol Güneþ yönetiminde 23 de özel maç oynadý.Türkiye, Güneþ yönetiminde sahaya çýktýðý 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldý.Not: Skorlarda ilk takým Türkiye olarak alýnmýþtýr.