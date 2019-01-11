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Şenol Güneş ile Fikret Orman görüşecek

İtalya'da transfer görüşmeleri yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bugün kampa gelecek, teknik direktör Güneş ile görüşecek. Orman, tecrübeli teknik adamla, yeni sözleşmeyle ilgili daha sonra konuşacak.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş ile Fikret Orman görüşecek
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11 Ocak 2019 10:12
Ara transfere hızlı giren Beşiktaş'ta yeni isimler için başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş bugün bir araya gelecek, durum değerlendirmesi yapacak.

İtalya'da bazı transfer görüşmeleri yapan Orman, kampa ikinci kez gelerek, Güneş ile geniş kapsamlı bir görüşme yapacak. Fikret Orman öncelikle transferler hakkında Şenol Güneş ile fikir alış verişi yapacak. Siyah - beyazlı kulübün başkanı, yeni sözleşme görüşmesini ise, 31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi sonrasında yapacak.

Beşiktaş Yönetimi'nin üç senelik mukavele uzatmak istediği Şenol Güneş'in tekliften çok yönetimin kendisine böyle bir yaklaşımda olmasına çok sevindiği öğrenildi. Kötü sonuçların alındığı dönemde, herkesin eleştirdiği bir ortamda Güneş'e destek veren yönetimin bu tavrı, siyah - beyazlı teknik adamı mutlu etti.

Antalya kampına gelmeden önce yönetimle oturan Şenol Güneş'in, "Ben de bu kulüpte çok mutluyum. Her zaman söylüyorum, Beşiktaş'ı bırakıp bir yere gitmek istemem. Burada başarılı günlerimiz de oldu, başarısız günlerimiz de. Hep beraber kenetlenerek zor günleri atlatırız. Önce ligin ikinci yarısı başlasın. O zaman bir daha oturur konuşuruz. Önemli olan birbirimizle devam etme niyetimiz" dediği öğrenildi.

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