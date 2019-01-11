Şenol Güneş ile Fikret Orman görüşecek

Ara transfere hızlı giren Beşiktaş'ta yeni isimler için başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş bugün bir araya gelecek, durum değerlendirmesi yapacak.İtalya'da bazı transfer görüşmeleri yapan Orman, kampa ikinci kez gelerek, Güneş ile geniş kapsamlı bir görüşme yapacak. Fikret Orman öncelikle transferler hakkında Şenol Güneş ile fikir alış verişi yapacak. Siyah - beyazlı kulübün başkanı, yeni sözleşme görüşmesini ise, 31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi sonrasında yapacak.Beşiktaş Yönetimi'nin üç senelik mukavele uzatmak istediği Şenol Güneş'in tekliften çok yönetimin kendisine böyle bir yaklaşımda olmasına çok sevindiği öğrenildi. Kötü sonuçların alındığı dönemde, herkesin eleştirdiği bir ortamda Güneş'e destek veren yönetimin bu tavrı, siyah - beyazlı teknik adamı mutlu etti.Antalya kampına gelmeden önce yönetimle oturan Şenol Güneş'in, "" dediği öğrenildi.