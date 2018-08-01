İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar...

YA VAGNER LOVE, YA ALVARO NEGREDO GİDECEK

"TOLGA ZENGİN'DEN MEMNUNUN, GAYET İYİYE GİDİYOR"

"FRANSA MAÇINA BAKSAN KÖTÜ DERSİN AMA MUSLERA İYİ KALECİ"

"ISLAM SLIMANI KONUŞULUYOR, ALABİLİRİZ"

ROCO TRANSFERİNİ YORUMLADI: "BOYU UZUN, HAVADA İYİ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn maçı öncesi açıklamalarda bulundu."Ülkemizde olması gereken değerler var, bunu hayata geçirirken zorluklar zorluklar çekiyoruz. Bugün Necip burdaysa hak ettiği için burada. Doğru ilkeleri koyup bunları devam ettirmek hem kendi için hem arkadaşları için önemli. Ne zaman neyin olacağı belli olmuyor. Önemli olan buradaki ilişkileri doğru kavrayabilmek. Biz de karar verirken zorluklar çekiyoruz. Oynayacak kadro ile ilgili. Belki de değişiklik yapmayacağız. Bir hazırlık maçı olarak da görüyoruz, turu geçmek de önemli. İlk maçtaki aldığımız 2-0lık skor avantaj olarak gözükse de biz turu istiyoruz.Rakibin konumu itibariyle agresifliğini ikinci plana düşürdük. Oyunda hakimiyeti yükseltmemiz boğuşmayı engelledi. Sert ve hırslı oynuyorlar. 0-0'ken de 2-0'ken de savunma anlayışıyla oynadılar. Kontratak oynayacaklar. Daha iyi oynamamız gerkiyor, o saha zemini ve topun kötülüğünden arınmış olacaklar. Güzel futbol oynamalarını bekliyorum. Daha çok idman ve daha çok çalışan kadroda olacak. Az idman yapan kadroda olmayacak.İlk hedefimiz turu geçmek. Oynayan arkadaşlarımızdan isteğimiz güçlerini iyi kullanması. Henüz kadromuz oluşmadı, giden gelen olabilir. Hala bazı şeyler netleşmiş değil.""Bazı mevkilerde sıkıntı var, forvette 5 futbolcumuz var. Hangisine şans verirsiniz? Hepsi ayrı ayrı iyi oyuncular ama önemli olan daha iyi olup diğerinin öne geçmesi. Gomez vardı, Cenk onun önüne geçti. Larin geçen sezon kısa süre aldı, iyi göründü ve şimdi de o şansı kullanıyor. Bakacağız. Hangisi daha iyiyse onu oynayacağız. Negredo iyi oynasa Vagner'in kalmasına, Vagner iyi oynasa Negredo'nun kalmasına gerek yok""Fabri'nin gitmesi bizim gündemimizde yok. Kaleci transferi de şu anda gündemde değil, Tolga'dan da memnunum, gayet iyi gidiyor, sözleşmesi de devam ediyor. Kalecinin durumunu bir sıkıntı olarak görmüyorum. Aynı parayı verip Fabri gibi bir kaleci almak doğru değil""Fransa maçına bakarsan 'Muslera kötü kaleci' dersin. Ama Muslera iyi bir kaleci. Tolga da maç kurtarabilecek, iyi bir kaleci. Fabri'nin gitmesini istemezdim ama göndermek zorunda kaldık. Fabri hatalı gol yemedi mi? Tolga'nın hak ettiği halde oynamadığı çok maç var""Negredo ve Vagner Love'ı beğeniyorum. Boşta olsalar 'alalım' diyebilirim. Slimani şimdi konuşuluyor, yazılıyor, alabiliriz, maliyeti yüksek ama buraya geldiği zaman olmayabilir, verim alamayabiliriz.""Boyu uzun, hava toplarında iyi, yavaşlığı hakkında tereddütlerim var. Transferde her anlamda değişiklik olabiliyor. Pepe 1 haftadan beri idmanda, onları oynatamayacağım. Enzo'nun da zaman ihtiyacı var. Pahalı bir oyuncu olarak genç olmasına rağmen Mitrovic, kenarda bekliyordu. Riskleri hem ekonomik hem teknik olarak yapmak zorundayız. Pepe - Vida kalıyorsa, bir stoper arayışımız yok.Vida gider mi? Başka biri gider mi? Bilmiyorum. Geçen sene takım yaparken de sıkıntımız vardı, bu sezon da var ama Enzo fizik ve çalışma olarak iyi. En az verim beklenen Tosic'in gidişini kayıp olarak görüyorum, bunu da söyleyeyim."