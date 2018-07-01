Şenol Güneş iki ismi fırçaladı! ''Kafanı topla''

Geçen sezonu sakatlığı nedeniyle tamamen kulübede geçiren Gökhan Töre, kendi kaderini kendi çizecek. Daha yeni sezonun ilk çalışmasının hemen ardından "Kardeşim evleniyor" diyerek izinli olarak İstanbul'dan ayrılan Töre, Slovakya'da direkt kampa katılacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Töre'ye İstanbul'dan ayılırken, "Kafanı çabuk topla, Slovakya'ya hazır gel. Ya kalacaksın ya da seninle vedalaşacağız" restini çektiği ifade edildi.Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Güneş, Slovakya'ya gitmeden Orkan Çınar'ı fırçaladı. Tecrübeli hocanın, "Yeteneklisin ama usta değilsin. Futbolunu zenginleştir. Seni Konya'ya 'geliş' diye gönderdik, 'geriye düşmüş' döndün" dediği öğrenildi.Şenol Güneş'in, "Quaresma ve Babel kalacakta, onu elden çıkartabiliriz" dediği Lens'i, defansın sağında oynatmayı planlıyor. Rizespor'un talip olduğu ve yıllık kazancının yarısını teklif ettiği Hollandalı için son karar Slovakya'da verilecek.Teknik direktör Şenol Güneş'in Atiba Hutchinson'la ilgili ilk üşüncesi, Kanadalı'dan ileride yardımcı antrenör olarak yararlanmak. Yönetim ise takımı gençleştirmeleri gerektiğini ve Atiba'nın kadroda gereksiz şişkinlik yaratacağına inanıyor.