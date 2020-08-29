Şenol Güneş: 'İhtiyaç olursa, Arda Turan dönebilir'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın tekrar milli takıma çağrılabileceğini söyledi.



Arda'nın önünde uzun yıllar olduğunu kaydeden teknik adam, "Arda Turan da, tüm oyuncular da bizim oyuncumuz. Türkiye'nin ihtiyacı varsa, tüm oyunculara kapımız açık. Arda için doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum ve çok katkı yapacağına inanıyorum. Doğrusu bu. 5-10 senede ürettiğimiz oyuncular oynasın. Emre 40'ta oynadı, Arda daha 35 olmadı." ifadelerini kullandı.



