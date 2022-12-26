Şenol Güneş'i zorlayan tablo: Kabus devam ediyor!

Beşiktaş'ın deplasman kâbusu devam ediyor.
Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, ligde oynadığı son 3 dış saha maçından galibiyet çıkaramadı. Şenol Güneş'in ekibine puanı getiren gol, ilk isabetli şutun kaydedildiği 86. dakikada geldi.
Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar son 4 lig maçında 4 puan toplayabildi. Gelecek hafta Şenol Güneş'in ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek.
Moral bozukluğu...
Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelede son düdüğün çalması sonrasında büyük üzüntü yaşayan futbolcular, Gaziantep'ten moral bozukluğuyla ayrıldı.
Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, ligde oynadığı son 3 dış saha maçından galibiyet çıkaramadı. Şenol Güneş'in ekibine puanı getiren gol, ilk isabetli şutun kaydedildiği 86. dakikada geldi.
Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar son 4 lig maçında 4 puan toplayabildi. Gelecek hafta Şenol Güneş'in ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek.
Moral bozukluğu...
Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelede son düdüğün çalması sonrasında büyük üzüntü yaşayan futbolcular, Gaziantep'ten moral bozukluğuyla ayrıldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ