Şenol Güneş: 'Hollanda yerine diğerlerini isterdim'

Hollanda'nın istemediği bir rakip olduğunu kaydeden teknik adam, "Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, hatta Almanya ve Portekiz bize daha uygundu.

Teknik Direktörü, Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.Grubu değerlendiren Güneş, "Kura hayırlı olsun. Rakiplerimiz elbette birileri olacaktı. Rakipleri tanımak lazım tabi konuşabilmek için.Cebelitarık ile hiç maç yapmadık. Letonya'ya daha önce kaybettik. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Rakiplere göre çalışacağız, bilgiler toplayacağız, analizler yapacağız. Kadromuz aşağı yukarı belli. Şu zamana kadar oynattığımzı oyuncularla, bizim çocuklarımız dediğimiz oyuncularla gruptan çıkmaya çalışacağız." dedi.Ama daha önce Fransa'dan biz 2 maçta 4 puan aldık, İzlanda'dan 1 puan aldık. Bütün bunları yapıyoruz, Norveç'i güçlü gördük ama gitti Sırbistan orada yendi. Kendi gerçeğimizi göreceğiz. Yükselen bir değer görmek zorundayız. Hedefimiz Dünya Kupası, önümüze kim çıkarsa yenmek zorundayız." diye konuştu.