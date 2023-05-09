Şenol Güneş herkesi geçti, kendini aştı!

2015-19 arasında Beşiktaş ile ligde 2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, 2.19 puan ortalaması tutturmuştu. Şubat ayından bu yana çıktığı 11 maçta yenilmedi ve istatistiğini 2.30'a çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş herkesi geçti, kendini aştı!
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09 Mayıs 2023 09:55
Beşiktaş, Şenol hocayla 'Güneş'li günler yaşıyor… Ekim 2022'de göreve gelen tecrübeli çalıştırıcı, aldığı sonuçlarla camiaya umut olurken, takımı şampiyonluk potasına sokmayı başardı.

Bunu yaparken de kendini aştı. Siyah-beyazlı takımın başında ilk olarak 2015-19 arasında görev yapan ve 4 sezon içerisinde ligde 2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, 154 maçta 102 galibiyet, 31 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 2.19 puan ortalaması yakalamıştı.

AVCI, YALÇIN, KARAVELİ VE ISMAEL'E FARK ATTI

Güneş'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli ve Valerien Ismael, puan ortalamasında hep tecrübeli hocanın gerisinde kaldı. Bu süreçte en iyi çıkışı bir lig, bir de Türkiye Kupası kazanarak yaşayan Sergen Yalçın oldu ancak 1.96'lık puan ortalaması ile Güneş'in yanına yaklaşamadı. Valerien İsmael'den koltuğu 12. haftada devralan Şenol Güneş, takımı yeniden ayağa kaldırdı. 4 Şubat'ta deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Sivasspor maçından sonra çıktığı son 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve 2.30 puan ortalaması yakalayarak kendisinin de ilk dönemini aştı. 

 
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