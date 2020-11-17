Şenol Güneş: 'Hepinizi alnınızdan öpüyorum'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 31 maçta kalesini koruduğu, 69 maçta ise kenardan yönettiği ay-yıldızlı ekip ile 'dalya' dediği karşılaşmada Rusya'yı 3-2 yenerek önemli bir başarıya imza attı. Millilerin 2020 yılındaki ilk galibiyetini aldığı mücadele sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yapan 68 yaşındaki teknik adam, oyuncularını teşekkür ederek kutladı.



"HEPİNİZİ ALNINIZDAN ÖPÜYORUM"



Kaliteli futbolculardan oluşan iyi bir takım olduklarını söyleyen Güneş, "İyi oynadınız, mücadeleyi beğendim. Ufak tefek hatalarımız oldu tabii. Bunları not aldık, sizlerle konuşacağım. Bu karşılaşmayı bir daha izleyip üzerinde çalışacağız. Fakat uzun zaman sonra Rusya'yı yendik. Bu sevinci yaşayalım bu gece. Hepinizi tebrik ediyorum ve alnınızdan öpüyorum. Şimdi sırada Macaristan var. Size güveniyorum, 3 puanı alacağımızdan kuşkum yok" ifadelerini kullandı.



GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER



Şenol Güneş'in bu sözleri üzerine milli oyuncular da 100. maçına çıkan hocayı alkışlarla tebrik etti ve Macaristan karşılaşması için galibiyet sözü verdi. Soyunma odasına inen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de Güneş'i kutlayarak, "Hocam bu galibiyete ülkenin çok ihtiyacı vardı. Tebrik ederiz" diye konuştu.



BİR GÖRÜŞ: MURAT ÖZBOSTAN

Her şeyi ne çabuk unuttuk değil mi!

Bir süre önce bizi sevince boğan bir Milli Takımımız bile yoktu. Maçlarını oynadığı zaman reytinglerde ilk 10'a bile girmezdi. Zaten ay-yıldızlı takımı takip etmek de işkenceydi! Futbolseverler böyle düşünüyordu, ben demiyorum! Ne çabuk unuttuk değil mi! Şimdi savaşarak, mücadele ederek, oynayarak maçlar kazanıyoruz ya da rakipleri elimizden kaçırıyoruz... Ama yine de yetmiyor! Eleştiri işin doğasında var fakat bel altına inmek de moda oldu son zamanlarda... Özellikle Şenol Güneş'e dair ağır yorumlar uzun zamandır yapılıyor. Bu yorumları yapanlar, Avrupa'da nal toplayan kulüplerimiz için aynı şeyi söyleyemiyorlar... O zaman lig önemli oluyor... Daha iyisini herkes ister fakat Milli Takım tekrar küllerinden doğduysa varsın biraz da eksikleri olsun değil mi? (Evet, mesela hücumda üretken, savunmada açıklar veriyoruz) Ama kimse geçmişi hatırlamak istemiyor. Hani şu yaşanan prim, silah olayları filan... Nereden nereye geldik! Şimdi pırıl pırıl çocuklar ihtiyacımız olan gülmeyi bize hatırlatıyor. Bu nedenle hocanın dediği gibi biraz saygı ve sevgi lütfen. Gerisi gelecek zaten...



