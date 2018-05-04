Şenol Güneş: 'Henüz hiçbir şey bitmedi!'

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan olaylı derbide başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Siyah- Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş, ligin son bölümüne girilirken, haftalardır konuşulan bu kaos ortamını öğrencilerine unutturmak için yoğun mesai harcıyor.Gergin ortamda Yeni Malatya ve Galatasaray derbisine oldukça moralsiz çıkan Kara Kartal, Doğu ekibini son 10 dakikalık bölümde attığı gollerle devirse de, şampiyonluk yolunda Sarı- Kırmızılılar'a 2-0 mağlup olmuş ve zirve yarışında ağır bir yara almıştı. Bu yenilgi sonrasında 4. sıraya kadar gerileyen Beşiktaş, pazar günü oynanacak Kayseri mücadelesine ise her anlamda hazır olarak çıkmayı hedefliyor.Yapılan idmanlarda oyuncularını motive etmeyi ihmal etmeyen teknik direktör Şenol Güneş, dün yapılan son antrenman öncesinde de öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı.Beşiktaş olarak mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam,dedi.