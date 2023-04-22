Şenol Güneş hedefi belirledi: 7 maç 21 puan

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor maçı öncesi takımla bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş hedefi belirledi: 7 maç 21 puan
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22 Nisan 2023 12:18
Ümraniyespor'un kesinlikle küçümsenmemesi gereken biri takım olduğuna vurgu yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik adam değişikliğinin takıma ayrı bir hava getirebileceğini dile getirdi. Öğrencileriyle yaptığı maç toplantısında, "Dikkat edelim, baş ağrısı olmasın" diye konuşan siyah-beyazlı çalıştırıcının, böylesi maçların her zaman tehlikeli olabileceğine vurgu yaptı.

"Her maçımızı kazanalım"

Avrupa yolunda her karşılaşmanın çok önemli olduğunu, bu nedenle riske girilmeyeceğini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü, arkalarında kendilerini yakından takip eden bir takım olduğunu ifade etti. Güneş, ligin ikinci sırasında bulunan Fenerbahçe'yi bile yakalama şanslarının bulunduğunu anlatarak, "Biz her maçımızı kazanıp yolumuza bakalım. Gerisini onlar düşünsün" dedi.



 
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