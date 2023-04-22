Şenol Güneş hedefi belirledi: 7 maç 21 puan

Ümraniyespor'un kesinlikle küçümsenmemesi gereken biri takım olduğuna vurgu yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik adam değişikliğinin takıma ayrı bir hava getirebileceğini dile getirdi. Öğrencileriyle yaptığı maç toplantısında,diye konuşan siyah-beyazlı çalıştırıcının, böylesi maçların her zaman tehlikeli olabileceğine vurgu yaptı.Avrupa yolunda her karşılaşmanın çok önemli olduğunu, bu nedenle riske girilmeyeceğini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü, arkalarında kendilerini yakından takip eden bir takım olduğunu ifade etti. Güneş, ligin ikinci sırasında bulunan Fenerbahçe'yi bile yakalama şanslarının bulunduğunu anlatarak,dedi.