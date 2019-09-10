Þenol Güneþ: 'Hedef gruptan çýkabilmek'

A Milli Takýmýmýzýn Moldova ile oynayacaðý hazýrlýk maçý öncesinde Þenol Güneþ Moldova ile oynanacak son hazýrlýk maçý öncesinde basýn toplantýsýnda açýklamalarda bulundu.



Moldova maçýnda kazanmak istediklerini kaydeden Güneþ, "Gine maçýný kazanmamýz gerekiyordu, yarýn da kazanmak istiyoruz. Moldova yeniden bir kadro kuruyor. Rakibin gücüne bakmadan kendi oyunumuzu oynayacaðýz. Beþiktaþ'a ilk geldiðimde kamp yerini beðenmiþtik, ilk kamp yerimiz Almanya'daydý. Oyuncular iyi oynadýðýnda en iyi oyuncular sizin olur. Doðanýn içindeyiz. Burada tekrar iyi baþlayýp, tekrar istediðimiz sonucu alýrýz diye umuyorum. Beþiktaþ'ta öyle olmuþtu." ifadelerini kullandý.



EURO 2020'de ilk hedefin gruptan çýkmak olduðunu vurgulayan teknik adam, "Hedef gruptan çýkabilmek. 9 puan, 6 puan, 4 puan... Çýktýktan sonra nasýl çýktýðý önemli deðil. Ýtalya'ya karþý iyi oyun bekliyorum, inþallah hayal kýrýklýðýna uðramayýz. Þu anda çalýþmanýn ilk basamaðýndayýz. Ciddi bir sakatlýðýmýz yok, onu da anlatmýþ olayým" dedi.







