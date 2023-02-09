Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldiği gönüllülerle, günlerdir büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Güneş'in Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Yardımcı Antrenörler Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak da yer aldılar.

Minik bir taraftarın yardım merkezine gönderdiği oyuncağa iliştirdiği notu okuyarak duygulanan Güneş, ülkemizi yasa boğan deprem felaketiyle ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:







