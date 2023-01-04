Şenol Güneş harıl harıl rapor hazırlıyor

Adana Demirspor'u yenerek zirve yarışına katılan Beşiktaş'ta ara transferde kadroya önemli takviyeler yapılması planlanıyor.



Teknik Direktör Şenol Güneş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde geniş kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Siyah-beyazlı hoca, kadrodaki tüm oyuncularla ilgili düşüncelerini raporunda belirtecek.



Sezonun ikinci yarısı için kadroda düşünmediği isimleri yönetime tek tek bildirecek olan Güneş, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile önümüzdeki günlerde kritik bir toplantı yapacak.



CEYHUN KAZANCI İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ



Deneyimli teknik adamın; sol bek, stoper, orta sahaya takviye yapılmasını istediği ve bu pozisyonlar için arayışların sürdüğü öğrenildi. Şenol Güneş ile zaman zaman fikir alışverişinde bulunan Ceyhun Kazancı'nın birçok oyuncuyla ilgili çalışma yürüttüğü kaydedildi. Kazancı'nın takip ettiği isimler konusunda Güneş'i detaylı biçimde bilgilendirdiği ifade edildi.



3 BÖLGE İÇİN TAKVİYE



Masuaku'nun sakatlık problemi nedeniyle sol bek konusunda ısrarlı olan Şenol Güneş'in stoper ve orta sahaya da deneyimli birer oyuncu talep ettiği aktarıldı. Mali koşulların oluşması halinde üç bölgeye de takviye yapılacağı vurgulandı.



