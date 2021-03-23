Şenol Güneş, Halil ve Taylan'ı alkışlattı

Şenol Güneş dünkü ilk idmanda oyuncularına pas ve dar alan uygulamaları yaptırdı. Hoca, çalışmanın başında yeni milliler Halil Akbunar ve Taylan'ı takım arkadaşlarına alkışlattı

Haber; Türkiye
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Şenol Güneş, Halil ve Taylan'ı alkışlattı
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23 Mart 2021 12:10
A Milli Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası yolunda ilk maçına çarşamba günü Hollanda karşısında çıkacak. Ay yıldızlı takım sonrasında ise Norveç ve Letonya ile karşılaşacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün Riva'da millilerle öğle yemeğinde bir araya gelip, "Başarılı olacağınıza inanıyoruz" diyerek takıma moral verdi.

ZORLUKLARI BİLİYORUZ

Günlerdir rakiplerin analizlerini çıkaran Teknik Direktör Şenol Güneş, akşam idmanını öncesinde izlenimlerini oyuncularıyla paylaştı. Eleme maçlarına iyi bir başlangıç yapmaları gerektiğini anlatan Güneş "Hedefimiz birinci olarak gruptan çıkmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek görevimiz. Zorlukları biliyoruz" ifadelerini kullandı.

HALİL-TAYLAN'A ALKIŞ

Şenol Güneş dünkü ilk idmanda oyuncularına pas ve dar alan uygulamaları yaptırdı. Hoca, çalışmanın başında yeni milliler Halil Akbunar ve Taylan'ı takım arkadaşlarına alkışlattı. Ay yıldızlı oyuncular idmanda neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.





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