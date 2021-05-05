Şenol Güneş, Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna alıyor

Galatasaray'da son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Halil Dervişoğlu'na A Milli Takım'ın kapıları açılıyor.
Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun'un sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından forvet hattında Burak Yılmaz ve Enes Ünal opsiyonları elinde kalan Şenol Güneş, Halil Dervişoğlu'nu değerlendirmeye aldı.
A Milli Takım'ın EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs'ta Azerbaycan ve 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna Halil Dervişoğlu'nu davet edecek olan Şenol Güneş, EURO 2020 için nihai kararını süreçten sonra verecek.
Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun'un sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından forvet hattında Burak Yılmaz ve Enes Ünal opsiyonları elinde kalan Şenol Güneş, Halil Dervişoğlu'nu değerlendirmeye aldı.
A Milli Takım'ın EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs'ta Azerbaycan ve 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna Halil Dervişoğlu'nu davet edecek olan Şenol Güneş, EURO 2020 için nihai kararını süreçten sonra verecek.