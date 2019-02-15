Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Malatyaspor deplasmanında 2-1 kazandıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Şenol Güneş, basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.
"Milli Takım konularını daha önce konuştuk, şu anda Beşiktaş'ın çalışanıyım, daha önce de sezon sonu anlaşabileceğimi söyledim. Kulüp de izin veriyor. Federasyondan resmi bir şey gelirse, sezon sonu için anlaşılabilecek bir durumdur. Bu tip görüşmeler oldu"
Yayıncı kuruluşa mücadeleyi yorumlayan Güneş, "Malatya sahasında zor bir takım, 1 maç kaybettiler, az gol yiyen bir takım. Maçın tamamında hak ettiğimiz bir maçtı. Sahasında az gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Bugün Kamara ve Bifouma yoktu. Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı. Maçın tamamına baktığımızda hak ettiğimiz bir maçtı. Bir ara farka gidecek maç, kaçırdığımız gol sonrası beraberliğe gelDİ." dedi.
"BÜYÜK TAKIMLARIN YAPMAMASI GEREKEN HATALAR"
Deneyimli teknik adam, yapılmaması gereken hatalar yaptıklarını belirterek, "Bugün hem gol kaçırma örneklerini, hem de kolay gol yeme örneğini gösterdik. Hücumda zaaflarımız vardı, büyük takımların yapmaması gereken hatalar yaptık. Oyundaki hataları düzeltmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı
"BECERİ, KONSANTRASYON OLMADIĞI ZAMAN..."
"Kaçan golleri neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Şenol Güneş, "Beceri olmadığı zaman, konsantrasyon olmadığı zaman her şey olur. İstekle, o heyecan, şartlar ne olursa olsun kaçan goller başarısızlıktır. Herkesin kaçan gollere hayıflanması yerine gerekenleri yapması gerekiyor." yanıtını verdi.
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Şenol Güneş, basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.
"Milli Takım konularını daha önce konuştuk, şu anda Beşiktaş'ın çalışanıyım, daha önce de sezon sonu anlaşabileceğimi söyledim. Kulüp de izin veriyor. Federasyondan resmi bir şey gelirse, sezon sonu için anlaşılabilecek bir durumdur. Bu tip görüşmeler oldu"
Yayıncı kuruluşa mücadeleyi yorumlayan Güneş, "Malatya sahasında zor bir takım, 1 maç kaybettiler, az gol yiyen bir takım. Maçın tamamında hak ettiğimiz bir maçtı. Sahasında az gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Bugün Kamara ve Bifouma yoktu. Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı. Maçın tamamına baktığımızda hak ettiğimiz bir maçtı. Bir ara farka gidecek maç, kaçırdığımız gol sonrası beraberliğe gelDİ." dedi.
"BÜYÜK TAKIMLARIN YAPMAMASI GEREKEN HATALAR"
Deneyimli teknik adam, yapılmaması gereken hatalar yaptıklarını belirterek, "Bugün hem gol kaçırma örneklerini, hem de kolay gol yeme örneğini gösterdik. Hücumda zaaflarımız vardı, büyük takımların yapmaması gereken hatalar yaptık. Oyundaki hataları düzeltmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı
"BECERİ, KONSANTRASYON OLMADIĞI ZAMAN..."
"Kaçan golleri neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Şenol Güneş, "Beceri olmadığı zaman, konsantrasyon olmadığı zaman her şey olur. İstekle, o heyecan, şartlar ne olursa olsun kaçan goller başarısızlıktır. Herkesin kaçan gollere hayıflanması yerine gerekenleri yapması gerekiyor." yanıtını verdi.
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