Şenol Güneş: "Ghezzal bir daha giderse dönüşü olmaz"

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş: 'Ghezzal bir daha giderse dönüşü olmaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2023 18:33
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rachid Ghezzal'ın Başakşehir maç gününde kadroda çıkarılmasını açıkladı.

Güneş, "Rachid Ghezzal geçen hafta iyiydi. Antrenmanlarda da iyiydi. Bu maçta da başlayabilirdi. 5'e 2 sırasında hafif bir ağrı hissetti. Ne kadar ciddi bilmiyoruz. İki maçtır aynı şeyi yaşıyor." dedi.

"Ghezzal bir daha gitti mi geri dönüşü olmaz." diyen Güneş, "Çok ciddi görünmese bile riskli olabilir. Koruma amaçlı kadroya almadık. Oynamayı çok istiyor. Ağrısına rağmen çıkıp kendimi deneyeyim dedi. Doktorlar ile konuştuk. Oynatmamanın daha iyi olduğuna karar verdik." açıklamasını yaptı.

Tecrübeli teknik adam, "Ghezzal, İstanbulspor maçına daha hazır gelecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

EN ÇOK OKUNANLAR

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery