Şenol Güneş: ''Gezmeye gelmedik''

Beşiktaş'ta teknik direktör, kampın daha ilk günlerinde oyuncularına sert yüzünü göstermeye başladı. Slovakya'ya geldikleri günden beri üç antrenmanı geride bırakan siyah - beyazlı teknik adam,ifadelerini kullandı.Yeni sezona bambaşka bir oyun kimliğiyle girerek, üçüncü şampiyonluğunu yaşamak isteyen Güneş, bu nedenle tüm takıma şimdiden işin sıkı tutulması talimatını verdi. Antrenmanlarda sık sık taktik çalışmalarını durdurarak, yapılan hataları anlatmaktan Güneş, çalışmalarda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını da, açık bir şekilde belli etti.Bu arada kardeşinin düğünü nedeniyle takımla gelmeyen Gökhan Töre ile Babel de takıma katıldı. Çevre ülkelerden gelen bir grup Beşiktaş taraftarı da antrenmanı izlerken, Kartal ikinci antrenmanını da akşam saatlerinde gerçekleştirdi.