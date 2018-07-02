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Şenol Güneş: ''Gezmeye gelmedik''

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'nın Samorin kasabasında sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kampın daha ilk günlerinde oyuncularına sert yüzünü göstermeye başladı.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş: ''Gezmeye gelmedik''
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02 Temmuz 2018 05:42
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kampın daha ilk günlerinde oyuncularına sert yüzünü göstermeye başladı. Slovakya'ya geldikleri günden beri üç antrenmanı geride bırakan siyah - beyazlı teknik adam, "Buraya gezmeye değil, çalışmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Yeni sezona bambaşka bir oyun kimliğiyle girerek, üçüncü şampiyonluğunu yaşamak isteyen Güneş, bu nedenle tüm takıma şimdiden işin sıkı tutulması talimatını verdi. Antrenmanlarda sık sık taktik çalışmalarını durdurarak, yapılan hataları anlatmaktan Güneş, çalışmalarda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını da, açık bir şekilde belli etti.

Bu arada kardeşinin düğünü nedeniyle takımla gelmeyen Gökhan Töre ile Babel de takıma katıldı. Çevre ülkelerden gelen bir grup Beşiktaş taraftarı da antrenmanı izlerken, Kartal ikinci antrenmanını da akşam saatlerinde gerçekleştirdi.



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