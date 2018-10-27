Şenol Güneş: 'Gereken mesajı aldık, umarım devam etmez'

Beşiktaş duraklama dönemini geçti, gerileme dönemini yaşıyor. Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte ilk 3 sezona 2 şampiyonluk ve Devler Ligi'nde rekorlar sığdıran siyah-beyazlılar hiç alışık olunmayan sonuçlara imza atmaya başladı.Geçtiğimiz sezon yedek oyuncularıyla bile Leipzig'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, evinde Genk'ten 4 gol yiyen bir takıma dönüştü.Devler Ligi'nde grubundan namağlup lider çıkan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde şu anda sonuncu sırada. Grupta Malmö'ye de yenilen Kartal, sadece Norveç'in zayıf temsilcisi Sarpsborg'u mağlup edebildi. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından kulislerde yine Şenol Güneş konuşulmaya başlandı.Taraftarların Genk maçında "Yönetim bu takım senin eserin" şeklinde tezahüratta bulunup hemen ardından Şenol Güneş'e büyük destek vermesinin, yönetimdeki bazı isimleri oldukça rahatsız ettiği öğrenildi. Hafta içinde Başkan Fikret Orman ortak basın toplantısı düzenleyip Şenol Güneş'e destek verirken,demişti. Hafta içindeki destek toplantısında yöneticiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse ve Candaş Tolga Işık vardı. Toplantıda yer alamayanın, yönetimde Şenol Hoca'yı istemeyen isimler olduğu konuşuluyor.Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş ise taraftarların haklı olduğunu ancak tepkileri abartılı bulduğunu söyledi. Taraftarların kırgınlığının takıma olan inancının zedelenmesinden kaynaklandığını söyleyen Güneş,ifadelerini kullandı.