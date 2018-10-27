Şenol Güneş: 'Gereken mesajı aldık, umarım devam etmez'

Beşiktaş duraklama dönemini geçti, gerileme dönemini yaşıyor. Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte ilk 3 sezona 2 şampiyonluk ve Devler Ligi'nde rekorlar sığdıran siyah-beyazlılar hiç alışık olunmayan sonuçlara imza atmaya başladı.
Geçtiğimiz sezon yedek oyuncularıyla bile Leipzig'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, evinde Genk'ten 4 gol yiyen bir takıma dönüştü.
Devler Ligi'nde grubundan namağlup lider çıkan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde şu anda sonuncu sırada. Grupta Malmö'ye de yenilen Kartal, sadece Norveç'in zayıf temsilcisi Sarpsborg'u mağlup edebildi. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından kulislerde yine Şenol Güneş konuşulmaya başlandı.
İPLER DAHA DA GERİLDİ
Taraftarların Genk maçında "Yönetim bu takım senin eserin" şeklinde tezahüratta bulunup hemen ardından Şenol Güneş'e büyük destek vermesinin, yönetimdeki bazı isimleri oldukça rahatsız ettiği öğrenildi. Hafta içinde Başkan Fikret Orman ortak basın toplantısı düzenleyip Şenol Güneş'e destek verirken, "Yönetimde hocayı istemeyen varsa çeker gider" demişti. Hafta içindeki destek toplantısında yöneticiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse ve Candaş Tolga Işık vardı. Toplantıda yer alamayan Umut Güner, Metin Albayrak ve Deniz Atalay'ın, yönetimde Şenol Hoca'yı istemeyen isimler olduğu konuşuluyor.
İYİ BİR KADROMUZ VAR
Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş ise taraftarların haklı olduğunu ancak tepkileri abartılı bulduğunu söyledi. Taraftarların kırgınlığının takıma olan inancının zedelenmesinden kaynaklandığını söyleyen Güneş, "Biz de, oyuncularımız da, yöneticilerimiz de herkes gereken mesajı aldı. Alınmadan, darılmadan işimize odaklanıp yeniden ayağa kalkacağız. Biz iyi işleri de bu ekiple yaptık. Problemleri oturup kendi aramızda çözeceğiz. İyi bir kadromuz var, bunu inanarak söylüyorum. Genk maçındaki protestoların bir uyarı olarak kalmasını, devam etmemesini umuyorum. Bu oyuncuları kaybetmeyelim, kazanalım, hep birlikte kazanalım" ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz sezon yedek oyuncularıyla bile Leipzig'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, evinde Genk'ten 4 gol yiyen bir takıma dönüştü.
Devler Ligi'nde grubundan namağlup lider çıkan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde şu anda sonuncu sırada. Grupta Malmö'ye de yenilen Kartal, sadece Norveç'in zayıf temsilcisi Sarpsborg'u mağlup edebildi. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından kulislerde yine Şenol Güneş konuşulmaya başlandı.
İPLER DAHA DA GERİLDİ
Taraftarların Genk maçında "Yönetim bu takım senin eserin" şeklinde tezahüratta bulunup hemen ardından Şenol Güneş'e büyük destek vermesinin, yönetimdeki bazı isimleri oldukça rahatsız ettiği öğrenildi. Hafta içinde Başkan Fikret Orman ortak basın toplantısı düzenleyip Şenol Güneş'e destek verirken, "Yönetimde hocayı istemeyen varsa çeker gider" demişti. Hafta içindeki destek toplantısında yöneticiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse ve Candaş Tolga Işık vardı. Toplantıda yer alamayan Umut Güner, Metin Albayrak ve Deniz Atalay'ın, yönetimde Şenol Hoca'yı istemeyen isimler olduğu konuşuluyor.
İYİ BİR KADROMUZ VAR
Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş ise taraftarların haklı olduğunu ancak tepkileri abartılı bulduğunu söyledi. Taraftarların kırgınlığının takıma olan inancının zedelenmesinden kaynaklandığını söyleyen Güneş, "Biz de, oyuncularımız da, yöneticilerimiz de herkes gereken mesajı aldı. Alınmadan, darılmadan işimize odaklanıp yeniden ayağa kalkacağız. Biz iyi işleri de bu ekiple yaptık. Problemleri oturup kendi aramızda çözeceğiz. İyi bir kadromuz var, bunu inanarak söylüyorum. Genk maçındaki protestoların bir uyarı olarak kalmasını, devam etmemesini umuyorum. Bu oyuncuları kaybetmeyelim, kazanalım, hep birlikte kazanalım" ifadelerini kullandı.
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