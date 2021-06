Þenol Güneþ: 'Kadroda deðiþiklik olacak'

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçı öncesinde konuştu.



Galler maçının önemine değinen Güneş, "Kaybedilen maçın mazeretini yapmak istemiyorum, moral bozukluğu olacaktır ama her gün yeni bir başlangıç. Galler maçı da yeni bir başlangıç olacak. İsviçre ve Galler maçları; İtalya maçının sonucu ne olursa olsun önemliydi. Şimdi Galler maçına odaklandık ve gerçek oyununu sergileyerek istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.



Turnuvalarda performans değişiklikleri olabileceğini kaydeden teknik adam, "Grup maçlarına çok hızlı başlayıp düşüş gösterenler olduğu gibi yavaş başlayıp hızlı ilerleyenler de var; Yunanistan, Danimarka örnekleri de önümüzde. Gruptan 3'te 3 yapıp bir sonraki turda elenen takımlar da var; bunlar olağan şeyler. Takımların performansı değişiklik gösterebiliyor." ifadelerini kullandı.



İtalya maçında kötü oynadığımızı vurgulayan deneyimli hoca, "Bizim son maçımızda İtalya ne kadar iyiyse, biz de o kadar kötüydük. Bunu kabul edebiliriz. Hollanda - Ukrayna maçını da izledik, futbol böyle bir şey. Oyun her an değişiklik gösterebilir. İspanya - İsveç maçını da gördük; İspanya çok pozisyon yakaladı ama skoru alamadı" diye konuştu.



Önemli olanın gruptan çıkmak olduğunu belirten teknik adam, "İtalya maçında hem bireysel performans olarak hem de oyun planı olarak kötüydük; burada da sorumluluk benim. Galler, bir önceki turnuvada yarı final oynadı. Onların da kazanmaya ihtiyacı var, bizim de ihtiyacımız var. Oyun formatları değişebilir. İtalya'nın bizden güçlü olduğunu biliyorduk ve bu güce karşı ne yapabileceğimizi görmek istedik, onu da göremedik. Şimdi sırada Galler maçı var, bu grup inişleri çıkışları olabilecek bir grup. 4 puan olur, 6 puan olur ama önemli olan gruptan çıkabilmek" mesajını verdi.



Yapılan eleştirilere değinen Şenol Güneş, "Alınan kötü sonuç her zaman eleştirilir ve biz de her zaman üzerimize düşeni alırız. Oyuncu değişikliği hissi herkeste olabilir, futbolu izleyen herkesin bir görüşü vardır ve herkesin görüşünün örtüşmesi mümkün değil. İsimler üzerinden gitmek doğru değil. Cengiz ve İrfan'ı zaten ikinci yarı oyuna sürdük, burada tartışmaya gerek yok. Kaan mı oynar, Ozan mı oynar bakacağız. İtalya maçına çıktığımız kadro ile de Galler maçına çıkabiliriz. Galler maçında oynatmayacağımzı futbolcular kötü oyuncular değil, tüm futbolcularımız iyi futbolcular. İtalya maçında da oyuna sonradan giren futbolculardan tam istediğimizi alamadık... Kadroda değişiklikler olsa bile az olacağını düşünüyorum" dedi.