Şenol Güneş, Gedson'u derbiye özel hazırladı

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi Gedson Fernandes ile özel olarak ilgilendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Gedson'u derbiye özel hazırladı
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05 Kasım 2022 10:07
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Beşiktaş
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ın konuğu olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce Galatasaray'da da forma giyen Gedson Fernandes'i derbiye özel olarak hazırladı.

Oyuncusundan Galatasaray taraftarlarının tepkisine hazır olmasını isteyen Güneş, şunları söyledi: "Tribünlerden sana tepkiler olabilir. Bunlar derbilerde doğal hareketler. Yapman gereken kulaklarını tıkayıp, sahaya odaklanmak ve yapabileceğinin en iyisini ortaya koymak."

Gedson Fernandes bu sezon siyah-beyazlı formayla 12 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

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