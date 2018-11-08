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Şenol Güneş: ''Galibiyeti hak etmiştik, olmadı...''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş: ''Galibiyeti hak etmiştik, olmadı...''
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08 Kasım 2018 23:27
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmayı değerlendirdi.

Galibiyeti kaçırdıklarını belirten Şenol Güneş'in değerlendirmeleri şu şekilde;

''OYUNUN KARŞILIĞI 3 PUAN OLMALIYDI''

Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Oyunumuzla hak ettiğimizi de düşünüyorum. Net pozisyonlarımız vardı. Rakibi de kontrol etmeye çalıştık. Son bölümde oyundan kopmaya başladık. Yine pozisyonları yoktu. Uzaktan atılan bir şut, Vida'nın dizine çarpıp gol oldu. Oyuncularımın hepsi emeklerini ortaya koydu, çok çalıştılar. Bunun karşılığı 3 puan olmalıydı ama olmadı. Yediğimiz golden sonra da 2 tane pozisyon verdik. Onlar olmamalıydı.

''GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI GOL YAPMALIYDIK''

Zaman zaman iyi paslar yaptık. Hücumda son pasları daha iyi yapabilirdik, girdiğimiz pozisyonları golle sonuçlandırmalıydık. Rakip, geçen hafta girdiği tüm pozisyonları gol yaptı. Biz yapamadık. Aradaki fark buydu. Yine de oyuncularıma teşekkür ediyorum.

''ÖN BÖLGEDE SIKINTIMIZ VARDI''

Lens, bir depar sırasında zorlanma yaşadığı için oyundan çıktı. Mustafa girdi yerine. O da son bölümlerde oyundan düştü. Gayet iyi çalıştı ama son dakikalarda 25 numaraya yakın olması gerekiyordu, yapamadı. Önde sıkıntımız vardı. 1-0'ken skor top tutmamız lazımdı, gol atmalıydık ama yapamadık. Dorukhan iyi oynadı, o da sakatlanıp çıktı.

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