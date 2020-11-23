Şenol Güneş: 'Galatasaraylı troller var'

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, spor müdürleri ile video konferansta bir araya geldi. Güneş'in video konferansına Sporx Yayın Yönetmeni Fatih Şamlıoğlu da katıldı.



Güneş'in video konferansında dikkat çeken konulardan biri de Galatasaraylı taraftarların yabancı sayısı hakkında kendisine olan tepkisiydi...



Güneş, yabancı sayısı söyleminde kendisine gösterilen tepkiye şu şekilde cevap verdi;



"Galatasaraylı arkadaşlarımızın bir rahatsızlığı var, trolleri var bazı arkadaşların ama yabancı konusunda bir beklentisi olan teknik adam değilim. Zaten 14 tane yabancı futbolcu ile devam ediliyor, devam etsin kardeşim.



"Benim söylediğim Türk futbolunun geleceğiyle ilgiliydi. Hep speküle ediliyor. Sayı, yerli ve yabancı vesaire değildi, uzun vadeli bir olaydı. Sol bek konusu da öyle sürekli speküle ediliyor."



Ben üretimden yanayım, yerli üretimi de dahil. Başlı başına bir olay... Uluslararası alanda yarışacak yerli oyuncular çıkartmak zorundayız. Ben fikirlerimi söylerim, bunları bir kulüp için değil ülke futbolu için söylerim."



