Şenol Güneş, Galatasaray'ın zaafını buldu

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu maçta özel olarak formasyon değişikliğine gideceği ve 4-4-2 yerine 4-4-3 sistemini tercih edeceği öğrenildi. Deneyimli hoca, Galatasaray maçının ilk 11'ini Ümraniye maçının 2. yarısında oynayan oyunculardan kuracak.



SAĞDAN VURACAK



Şenol Güneş, Redmond'u ilk 11'de sahaya sürerek sağ kanatta Rosier ile olan uyumunu kullanmak istiyor. Güneş, bu hamle ile Galatasaray'ın zayıf karnı olarak gözüken Emre Taşdemir, Kazımcan ve Kerem'in oynadığı sol kanatta üstünlük kurup 2 isimle buradan skor üretmeye çalışacak.



Güneş, etkisiz performansı nedeniyle eleştirilen Dele Alli'nin yerine derbide Gedson Fernandes'e forma verecek.



