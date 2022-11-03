Şenol Güneş, Galatasaray'ın zaafını buldu

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi taktiğini belirledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Galatasaray'ın zaafını buldu
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03 Kasım 2022 09:24
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu maçta özel olarak formasyon değişikliğine gideceği ve 4-4-2 yerine 4-4-3 sistemini tercih edeceği öğrenildi. Deneyimli hoca, Galatasaray maçının ilk 11'ini Ümraniye maçının 2. yarısında oynayan oyunculardan kuracak.

SAĞDAN VURACAK

Şenol Güneş, Redmond'u ilk 11'de sahaya sürerek sağ kanatta Rosier ile olan uyumunu kullanmak istiyor. Güneş, bu hamle ile Galatasaray'ın zayıf karnı olarak gözüken Emre Taşdemir, Kazımcan ve Kerem'in oynadığı sol kanatta üstünlük kurup 2 isimle buradan skor üretmeye çalışacak.

Güneş, etkisiz performansı nedeniyle eleştirilen Dele Alli'nin yerine derbide Gedson Fernandes'e forma verecek.

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