Şenol Güneş: 'Futbolcularımla gurur duyuyorum'

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Norveç maçının ardından açıklamalarda bulundu.



HİKAYE DAHA YENİ BAŞLIYOR



"Hikaye daha olmadı, her gün yeni bir başlangıç Yeni bir hikaye için daha yeni başlıyoruz. 6 puan almak güzel bir şey. Coşkulu ve istekli oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Akıllı oynadık, sabırlı oynadık, iyi konsantre olduk"



GURUR DUYUYORUZ



"Bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum, alnından öpüyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Herkes mutlu, ben de mutluyum. Türk insanının başaramayacağı bir şey yok. Başarıların sürdürülebilir olması lazım.. "Oyuncularımla gurur duyuyorum. 3 güzel gol attık. Rakip, 2 forvetiyle yükleme yapıyordu ama ona da tedbir aldık. Ben mutluyum, takım mutlu, Türkiye de mutlu. Bunlar güzel şey. Biz biriz, birlikteyiz."



BU ÇOCUKLAR ÜLKE İÇİN OYNUYOR



"Bu futbolcular kendi adına iş yapıyor ama bir yandan da ülke adına da iş yapıyor, ülke için oynuyorlar, çok büyük sorumlulukları var. Aileleri iyi temsil ediyorlar. İyi günde de kötü günde de hep birlikte olalım. Buraya kadar geldik ama takım ve oyuncu olarak bir level daha atlamamız gerekiyor. Biz madem bu işi yapıyoruz, o zaman en iyisini yapalım. Bu futbolcular bizim çocuklarımız, nereye gidersek de öyle olacak"



NORVEÇ'İN ZAAFINI BİLİYORDUK



"Oyunla ilgili konuşmayı çok doğru bulmuyorum, kazanınca her şey doğru, kaybedince her şey yanlış. İki maçtır yürekten uyandık. Rakibimizde Sörloth ve Haaland'ın etkinliğini biliyorduk ama onların da zaaflarından biz faydalandık. Bütün Türk milletinin arkamızda olduğunu hissediyoruz"



NE EZİK OLACAĞIZ NE DE...



"Kazanma duygusu ve sorumluluk olarak Letonya maçında sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu tip maçlar zordur. Norveç de Cebelitarık'a gol atmakta zorlandı, sonradan iki gol birden attı, belli olmuyor. Peşinen mağlup veya galip olmayı kabul ediyoruz. İkisi de doğru değil. Ne ezik olacağız, ne havaya gireceğiz. İşimizi iyi yapacağız. Oyunumuz, kazanma ruhumuz bir maç öncesinde garantidir. Artık buraya kadar gelmişken bundan sonra da gerekeni yapmak zorundayız"



OZAN TUFAN



"Ozan Tufan iyi bir futbolcu, Fenerbahçe'de de iyi oynuyor, A Milli Takım'da da iyi oynuyor ama daha yeni başlıyor"