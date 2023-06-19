Şenol Güneş full mesai

Transfer ve yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş neredeyse full mesai yapıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş full mesai
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19 Haziran 2023 12:33
Son güncelleme 19 Haziran 2023 12:36
Beşiktaş'ta bir yandan yapılacak transfer için hummalı çalışmalar sürerken diğer yandan teknik patron Şenol Güneş de neredeyse full mesai yapıyor.

Tecrübeli hocanın sürekli olarak tesislerde çalıştığı ve yeni sezonun çalışma programı üzerinde plan yaptığı belirtildi.

Ayrıca oynanacak hazırlık karşılaşmaları için rakip düşünüldüğü kaydedildi.

Usta hoca, başkanla da sürekli görüşüp transferler için bilgi alıyor.

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