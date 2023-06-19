Şenol Güneş full mesai

Beşiktaş'ta bir yandan yapılacak transfer için hummalı çalışmalar sürerken diğer yandan teknik patron Şenol Güneş de neredeyse full mesai yapıyor.
Tecrübeli hocanın sürekli olarak tesislerde çalıştığı ve yeni sezonun çalışma programı üzerinde plan yaptığı belirtildi.
Ayrıca oynanacak hazırlık karşılaşmaları için rakip düşünüldüğü kaydedildi.
Usta hoca, başkanla da sürekli görüşüp transferler için bilgi alıyor.
Tecrübeli hocanın sürekli olarak tesislerde çalıştığı ve yeni sezonun çalışma programı üzerinde plan yaptığı belirtildi.
Ayrıca oynanacak hazırlık karşılaşmaları için rakip düşünüldüğü kaydedildi.
Usta hoca, başkanla da sürekli görüşüp transferler için bilgi alıyor.
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