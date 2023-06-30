Şenol Güneş forvet bekliyor!

Teknik Direktör Şenol Güneş yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olmaları nedeniyle geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olmak istiyor.Güneş'in, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yanına Wout Weghorst tipinde deneyimli bir yabancı golcü talep ettiği öğrenildi.Jackson Muleka'dan istediği verimi alamayan Güneş'in hücum hattının yeni bir yabancıyla güçlendirilmesi düşüncesinde olduğu ifade edildi.Siyah-beyazlılar, birçok talibi bulunan Muleka ile yolların ayrılması durumunda yabancı golcü için düğmeye basacak. Muleka'nın takımda kalması halinde ise Halil Dervişoğlu transferi için tüm şartlar zorlanacak.