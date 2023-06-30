Şenol Güneş forvet bekliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ stoper, orta saha ve kanat oyuncularının yanı sıra deneyimli bir forvet takviyesi de düşünülüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş forvet bekliyor!
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30 Haziran 2023 12:28
Teknik Direktör Şenol Güneş yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olmaları nedeniyle geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olmak istiyor.

Güneş'in, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yanına Wout Weghorst tipinde deneyimli bir yabancı golcü talep ettiği öğrenildi.

Jackson Muleka'dan istediği verimi alamayan Güneş'in hücum hattının yeni bir yabancıyla güçlendirilmesi düşüncesinde olduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, birçok talibi bulunan Muleka ile yolların ayrılması durumunda yabancı golcü için düğmeye basacak. Muleka'nın takımda kalması halinde ise Halil Dervişoğlu transferi için tüm şartlar zorlanacak. 

 
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