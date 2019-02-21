Şenol Güneş: 'Fenerbahçe'yi hafife almayın'

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürerken Şenol Güneş, talebeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.Oyuncularından rakiplerinin ligdeki durumlarına aldanmamalarını isteyen tecrübeli hocanın,dediği öğrenildi.Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı ligde başarılı iç saha sonuçlarına imza attı. Beşiktaş, geride kalan 3 sezonda evindeki 3 Fenerbahçe maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-lacivertli rakibini 2015-2016 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de Vodafone Park'taki derbi mücadelesinden ise 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Fenerbahçe ile evinde yaptığı lig maçını ise 3-1 kazandı.Siyah beyazlıların derbi kadrosu şekillenmeye başladı. Yeni Malatyaspor maçında iyi oynamasına rağmen çok gol kaçırdığı için eleştirilerin hedefi olan Jeremain Lens, Fenerbahçe karşılaşmasında da ilk 11'de yer alacak.Hollandalı oyuncu sağ kanattan sola geçecek, Ricardo Quaresma ise sağ kanatta forma giyecek. Bir diğer rekabetin yaşandığı sol bekte ise Caner Erkin'in formayı giymesi, Brezilyalı Adriano'nun ise yedek soyunması bekleniyor.