Şenol Güneş: ''Farka gidebilirdik''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pendikspor karşısında yaşanan sürpriz puan kaybı ve yeni transferlerin eleştiri toplayan performanslarıyla ilgili Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu. Futbolcularına sahip çıkan Güneş, yeni transferlerin henüz tam hazır olmadıklarına vurgu yaparken şu ifadeleri kullandı:
''Oyuncularımın iyi niyetinden hiç şüphem yok. Sezon başında bu tür dalgalanmalar olabilir. Yeni gelenler tabanca gibi oynasaydı çok farklı olurdu. Biliyoruz ki geç geldiler, tam hazır olmadıklarını da gördük. Hazır olduklarında onların kalitesini hep birlikte göreceğiz. Zamana ihtiyaçları var.
Yabancı transferi yapmak kolay değildir. Bu oyuncuların uyum sağlamaları zaman alır. Yeni gelenler kamp görmedi, hazırlık maçlarında da yoktular. Ancak yetenekli olduklarını biliyoruz. Puan kaybetmeden gitmek isterdik ama olmadı. Buna iş kazası da diyemeyiz. Futbolda bunlar doğaldır.
Pendik maçında Aboubakar ve Muleka'nın çok net pozisyonları var. Bunlardan biri gol olsaydı farka giderdik. Rakibin kapanacağını biliyorduk ancak ikinci golü atamadık. Final paslarını ve son vuruşları iyi kullanamadık. Neticede kendi evimizde kazanmamız gereken bir maçtı.''
''Oyuncularımın iyi niyetinden hiç şüphem yok. Sezon başında bu tür dalgalanmalar olabilir. Yeni gelenler tabanca gibi oynasaydı çok farklı olurdu. Biliyoruz ki geç geldiler, tam hazır olmadıklarını da gördük. Hazır olduklarında onların kalitesini hep birlikte göreceğiz. Zamana ihtiyaçları var.
Yabancı transferi yapmak kolay değildir. Bu oyuncuların uyum sağlamaları zaman alır. Yeni gelenler kamp görmedi, hazırlık maçlarında da yoktular. Ancak yetenekli olduklarını biliyoruz. Puan kaybetmeden gitmek isterdik ama olmadı. Buna iş kazası da diyemeyiz. Futbolda bunlar doğaldır.
Pendik maçında Aboubakar ve Muleka'nın çok net pozisyonları var. Bunlardan biri gol olsaydı farka giderdik. Rakibin kapanacağını biliyorduk ancak ikinci golü atamadık. Final paslarını ve son vuruşları iyi kullanamadık. Neticede kendi evimizde kazanmamız gereken bir maçtı.''