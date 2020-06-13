Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerle WhatsApp'ta buluştu

Şenol

Şenol

.@EURO2020 A Grubu'nda mücadele edecek takımların teknik direktörleri Şenol Güneş, Vladimir Petkovic, Roberto Mancini ve Ryan Giggs bir Whatsapp grubu kurarak iletişimi şimdiden sıklaştırdı! Devamı için 17 Haziran'ı bekleyin… 🇹🇷🇨🇭🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿@SFV_ASF 'ye teşekkürlerimizle pic.twitter.com/0f9FI8SJb5



— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) June 13, 2020

A Milli Futbol Takımı Teknik DirektörüGüneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta yer alan İtalya, İsviçre ve Galler'in teknik direktörleriyle sosyal medya grubunda buluştu.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından görüntülü yapılan paylaşımda, "" ifadeleri yer aldı.Görüntüde, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin "" şeklindeki ifadesine, Güneş," karşılığını verdi.Son bölümde teknik adamlar turnuvanın başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini yazarken, dört gün içinde yeniden görüşmek üzere vedalaştı.