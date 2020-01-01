Þenol Güneþ: 'EURO 2020'de ezildik'

A Milli Takým teknik direktörü Þenol Güneþ, EURO 2020'de yaþanan büyük hayal kýrýklýðýnýn ardýndan bir deðerlendirme toplantýsý yaptý.



BÝRAZ BEKLEMEK ÝSTEDÝM



"Bu bir deðerlendirme toplantýsý. Bunu ilk geldiðimde sýcaðý sýcaðýna yapabilirdim. Diðer gündemler yoðundu. Kargaþa vardý. Daha dikkatli, iyi düþünüp iyi karar vermek için zamana yaymak doðruydu. Durum tespitini ekibimle, baþkanla, yönetimle yaptýktan sonra karþýnýza çýkmak daha doðru oldu. Yalan haberler, hakaretler de bu iþin doðasýnda vardýr. Eleþtiriler gayet normaldir"



BU BÝR TRAVMAYDI



EURO 2020'de beklentimiz bu deðildi. Hayal kýrýklýðýdýr. Oyuncular da çok üzgün. Dönüþ uçaðýnda da söyledim. Sonuçlar dýþýnda olumsuzluk olmadý. 15-16 oyuncuyla en az 2-3 kere görüþtüm. Travmaydý bu sonuç. Onlarýn da görüþlerini, analizlerini aldým. Tabii bu yetmez. Bir araya gelince daha da konuþmak gerekiyor.



ÝÇÝME SÝNDÝREMÝYORUM



Sert eleþtirileri anlýyorum. Bu oyunu içime sindiremiyorum. Haklýyýz ama teslim olmak yerine nasýl bir yol çizeceðimizi konuþmak gerekiyordu. Takým ve ülke olarak cesur olmayý, meydan okumayý severiz. Afyon yutmuþ gibi uyuþuk bir oyun oynadýk.



SIRADAN BÝR TAKIM DEÐÝLÝZ



Sýradan bir takým deðiliz. Bu yüzden eleþtirilerin dozu yüksek. Nereden nereye geldiðimiz biliyoruz. Avrupa Þampiyonasý'nda yer almak ve Dünya Kupasý'nda mücadele etmek. Ýlkini baþardýk, katýldýk ama gruptan çýkamadýk. Oyun bizi tatmin etmedi. Hak ederek oyunla gruptan erken çýktýk. Burada da olumsuz olarak hak ettiðimiz bir sonuç aldýk.



EURO 2020'DE EZÝLDÝK



Nedenleri ararken, basýnýn saydýðý birçok nedene katýlýyorum. Ýtalya maçýna çýkarken bir þey yoktu, iþtahlý çýktýlar, direnmek istediler, oyun mahkumiyete döndü. O yüzden deðiþiklik yapmak istedim. 0-0 gidiyordu. O yüzden Cengiz'i aldým. Gol sonrasý 1-0 olunca, bir de bizim beklentimiz iyi oyunla cevap vermekti. Ýyice oyun kopmalarý oldu. Ýtalya da iyi baþlamak istiyordu. Alttan yavaþ baþlayan takýmlar da turnuvanýn devamýnda tempolu oynadý. Biz orada ezildik. Bu eziklik özgüven ve kýrýlma olarak döndü.



FAVORÝ DEÐÝLÝZ



Eleþtirileri dikkate aldým. Favori deðiliz ama favoriler arasýna girmek istiyoruz. Ýtalya bizim için ölçüt olacak, arkasýnda 2 maç var dedik. Kaptanlar da geldi, oyunculara bu sonucun olumsuz yansýdýðýný söylediler. Galler maçýnýn ilk 25-30 dakika oyunda deðildik. Tam oyuna girdik, golü yedik. Benzer pozisyonlarý verdik öncesinde ama baþlangýçta kötüydük zaten. Ýkinci golü yediðimizde iki pozisyon vardý. 6 dakika uzatma verdi hakem, oyunda deðildik orada. Zihinsel daðýnýklýk vardý. Bu nedenle baþarýmýz düþtü.



YIKILMADIK, YIKILMAYACAÐIZ



Asýl hedefimiz oyun olarak yükselerek kendimizi kabul etmek, oyuncularý üst seviyeye çekmekti. Ancak yýkýlmadýk, yýkýlmayacaðýz. Bu oyuncu grubu ayakta kalacaktýr. Zaman zaman kýrýlmalar olsa bile takýlmadan devam etmek.



